El club guanyador de la Dooble ho celebren amb una festa grossa: 'Acabarem...'

per Iker Silvosa

El sorteig de la Dooble, l'alternativa catalana a les participacions de Nadal, ha deixat una nova fita en el petit municipi de Sant Miquel de Fluvià (Alt Empordà). El Club de Futbol Sant Miquel ha repartit un milió d'euros gràcies al número 37244, generant una gran explosió de joia entre els veïns. El moment de la celebració va ser compartit a les xarxes socials, on les imatges del club brindant amb cava i pastes davant de l'estanc Mariví ràpidament es van fer virals, confirmant l'ambient festiu que es respira en aquesta localitat de només 800 habitants.

L'escena captada en el vídeo, difós a Twitter, mostra els membres del Club de Futbol Sant Miquel, familiars i amics destapant ampolles de cava i celebrant a la porta de l'estanc que va distribuir el premi. No van faltar les abraçades, les rialles i els comentaris carregats d'eufòria: “Acabarem l'any molt bé i el començarem millor encara”, tal com s'escolta en algunes de les declaracions recollides.

Aquest ambient alegre reflecteix la satisfacció que produeix saber-se guanyador d'un premi que, en total, reparteix 1.000.000 d'euros. El club, principal impulsor de la venda de participacions, va celebrar la gran acollida que va tenir el número premiat, especialment pel suport dels seus veïns, que han estat els majors beneficiaris d'aquesta fortuna inesperada.

| ACN

Com es va triar el número 37244

El president del club i alcalde de Sant Miquel de Fluvià, Àngel Posas, ha explicat la curiosa història darrere de l'elecció del número guanyador. Durant anys, havien jugat amb aquest mateix dígit en el sorteig de Nadal, però en aquesta ocasió van decidir passar-se a la Dooble, sumant-se a la tendència de més entitats catalanes que prefereixen aquesta fórmula per recaptar fons de manera local. El resultat no ha pogut ser més exitós, ja que s'ha convertit en el primer premi de l'edició i ha suposat un impuls econòmic considerable per a les famílies que l'han adquirit.

En total, el club ha venut 125 bitllets del número 37244, cadascun dels quals s'ha traduït en 8.000 euros per als seus compradors. La majoria de les participacions s'han col·locat entre els propis habitants del municipi i famílies vinculades a l'equip de futbol. Aquest detall reforça encara més l'atmosfera festiva, ja que molts es coneixen entre si i comparteixen l'alegria d'haver aconseguit aquest gran premi de manera col·lectiva.

A més del propi estanc Mariví, el Club de Futbol Sant Miquel i la tradicional Quina nadalenca de la localitat han estat els principals punts de venda. Per a molts, resulta emotiu que en un poble tan petit s'hagi aconseguit tal gesta, cosa que ha donat més relleu a la celebració que s'ha vist reflectida a les xarxes socials.