Meteocat anuncia cambio importante de tiempo a partir del día 4: Alerta en esta zona

La calma meteorológica que ha imperado en buena parte de Catalunya durante los últimos días de 2024 está a punto de romperse. El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha anunciado un cambio destacado a partir del viernes, con especial incidencia en la cara norte del Pirineo. Una zona donde podrían registrarse lluvias e incluso precipitaciones de nieve en cotas relativamente altas.

Mientras tanto, en el resto del país se espera un aumento de la nubosidad, acompañado de un ligero ascenso de las temperaturas mínimas y, sobre todo, de un progresivo debilitamiento de la niebla en las zonas interiores.

Según la predicción a medio plazo que ha compartido el Meteocat, el jueves todavía se mantendrá una situación dominada por los cielos despejados o con pocas nubes. Especialmente durante las horas centrales del día.

Sin embargo, las comarcas del interior volverán a experimentar bancos de niebla matinal, que podrían restringir la visibilidad en las primeras horas, sobre todo en los fondos de valle y áreas poco ventiladas. A medida que avancen las horas, la mayor insolación ayudará a disipar parte de estos bancos, si bien las temperaturas continuarán marcando valores propios de la estación invernal.

Cambio el viernes

Llegado el viernes, el panorama meteorológico dará un vuelco. Según las previsiones, una masa de aire más húmedo entrará por la fachada atlántica, aportando nubosidad abundante y ciertas probabilidades de precipitaciones en diversos puntos de Catalunya. Aunque no se espera un episodio de lluvia extremadamente intenso o generalizado, el Pirineu occidental y en particular la cara norte de la cordillera serán las zonas con mayor riesgo de chubascos. En esta franja, además, la cota de nieve podría rondar niveles medios-altos dependiendo de la temperatura puntual en cada valle o comarca.

La niebla que tanto ha condicionado los desplazamientos y la visibilidad en las comarcas de interior en días pasados tenderá a disminuir en extensión e intensidad. Así pues, la combinación de vientos más templados y la posible llegada de sistemas frontales suavizará el contraste térmico responsable de la formación de nieblas. Aun así, será conveniente seguir atentos a la información que ofrezca el Meteocat, ya que esta transición climática puede generar fenómenos localizados, como lloviznas o nieblas bajas en zonas montañosas.

Por otra parte, la temperatura experimentará un ligero ascenso, sobre todo en las mínimas. Esto ayudará a atenuar las heladas nocturnas que se habían instalado en amplias áreas de la Catalunya interior. No obstante, este aumento no será muy acusado y se mantendrá la sensación de fresco, típica de la época invernal. El anticiclón que ha estado estacionado sobre la Península Ibérica se debilitará paulatinamente, dejando paso a un flujo de componente oeste o noroeste. Si bien no es extremadamente frío, sí aporta la humedad necesaria para el incremento de la nubosidad.

En los próximos días podremos conocer más detalles de la previsión para la vigilia de Reyes y el Día de Reyes, unos días muy especial.