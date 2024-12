Avís urgent del Meteocat: Arriba molt fred a diverses comarques d'aquí a poques hores

E lServei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) manté activat un avís per fred intens que afectarà bona part del territori català en les pròximes hores. Segons les últimes captures publicades als seus canals oficials, s'espera un grau de perill moderat (2/6) durant la jornada del dimarts 31 de desembre de 2024, i un grau de perill més baix (1/6) per al dimecres 1 de gener de 2025.

Aquest episodi de baixes temperatures podria intensificar-se en zones localitzades, sobretot en àrees interiors i valls tancats que no quedin coberts per bancs de boira.

Dimarts 31 de desembre: Alerta de nivell 2/6 per fred

Els mapes difosos per Meteocat confirmen que durant la matinada i primeres hores del 31 de desembre s'assoliran valors tèrmics molt baixos en diverses comarques, especialment en els entorns muntanyosos i zones del Pirineu i Prepirineu. El risc es mantindrà fins al capvespre, amb una evolució que es traslladarà al llarg del dia:

0 a 6 h T.U.: Màxima extensió de l'alerta en comarques de Pallars Jussà, Noguera, Solsonès, Segarra, Anoia, Conca de Barberà, Alt Camp, Baix Camp, Terra Alta, Baix Ebre, Montsià.

6 a 12 h T.U.: Fred intens i persistent a les mateixes comarques.

12 a 18 h T.U.: Continua un ambient gèlid però se'n va el color groc i el mapa es pinta de verd.

El propi butlletí oficial assenyala que el llindar d'avís podria superar-se en aquelles zones enclotades que no estiguin afectades per bancs de boira, cosa que agreuja la sensació de fred. Per això, es recomana extremar les precaucions si es viatja per la xarxa viària en les primeres hores del dia o durant la nit.

Dimecres 1 de gener: Alerta de nivell 1/6 per fred

Tot i que el nivell de perill disminueix lleugerament (1/6) a l'inici de 2025, el Meteocat no descarta que es repeteixin temperatures mínimes molt baixes durant la matinada del dia 1, sobretot en zones del Pirineu i en comarques interiors. L'avís específic subratlla que es poden registrar glaçades significatives en punts alts i valls interiors, on la calor diürna no sigui suficient per contrarestar la massa d'aire fred. Les comarques més afectades serien les mateixes que el dia anterior.

Recomanacions davant l'episodi de fred

Abric adequat: Vesteix diverses capes per retenir millor la calor corporal i protegeix especialment el cap, mans i peus.

Cautela al volant: La formació de gel a la calçada és un risc real, sobretot en carreteres secundàries i trams d'alta muntanya.

Control de la calefacció: Assegura un bon manteniment dels sistemes de calefacció domèstica i ventila correctament les estances.

Atenció a col·lectius vulnerables: Persones grans, nens i malalts crònics requereixen una cura especial per evitar hipotèrmies o complicacions respiratòries.

Mantén-te informat: Consulta les actualitzacions de Meteocat, ajuntaments i serveis d'emergència per conèixer l'evolució exacta del fenomen.

La situació meteorològica de perill per fred es podrà prolongar mentre persisteixi la massa d'aire gèlid. Si es produeixen canvis bruscos en la meteorologia, el Meteocat actualitzarà els seus avisos a través de la seva pàgina web i de les xarxes socials. Per això, és fonamental seguir els canals oficials i mantenir-se alerta davant qualsevol modificació en l'estat del temps a Catalunya.