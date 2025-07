La Llosa del Cavall dona la gran sorpresa del dia: Els embassaments, atents a les pluges

per Iker Silvosa

L'arribada de juliol ha confirmat la tendència descendent en les reserves dels embassaments catalans, amb descensos generalitzats a tot el sistema per efecte directe de la calor i l'elevada demanda d'aigua. Tanmateix, la jornada d'avui deixa una sorpresa inesperada: l'embassament de la Llosa del Cavall trenca la tendència i registra un lleu augment de la seva capacitat, consolidant-se com l'únic gran pantà català de la conca interna que aconsegueix guanyar aigua en un context dominat per l'evaporació i el consum.

Segons les dades oficials de l’Agència Catalana de l’Aigua, la capacitat total de les conques internes de Catalunya se situa avui al 78,69%, amb una baixada diària de 0,21 punts percentuals i una pèrdua acumulada de l'1,29% en l'última setmana.

El desgast del sistema és homogeni: Susqueda protagonitza la caiguda més gran del dia, passant del 87,21% al 85,97% (una pèrdua d'1,24 punts percentuals), seguit de Sau, que baixa al 62,73% (-0,72) i Foix, que descendeix fins al 81,94%. La Baells, l'embassament que lidera el rànquing de capacitat, cedeix unes dècimes i es queda al 92,63%, mentre que Sant Ponç, Darnius Boadella, Siurana i Riudecanyes també registren descensos, tot i que més continguts.

La Llosa del Cavall, primera gran notícia en molts dies

En aquest escenari de baixades generalitzades, el comportament de la Llosa del Cavall resulta especialment cridaner. L'embassament puja avui lleugerament fins al 81,53%, sent l'únic dels grans embassaments que registra un creixement, encara que mínim. Aquesta dada trenca la inèrcia dels dies anteriors i obre la porta que, si es confirmen les precipitacions previstes, altres embassaments puguin beneficiar-se d'algun repunt puntual en els pròxims dies.

I és que la meteorologia pot tornar a jugar un paper decisiu en la gestió hídrica catalana. Ahir va començar un episodi de pluges que, segons les previsions, s'allargarà fins almenys dijous. Si les precipitacions són prou generoses, no es descarta que la tendència a la baixa es freni temporalment i fins i tot que alguns embassaments, especialment els més sensibles a les aportacions ràpides, arribin a guanyar aigua en ple estiu. Aquest escenari, tot i que improbable en el global del sistema, seria molt benvingut després de més de dues setmanes de pèrdues continuades.

Malgrat la caiguda del 2,17% en l'últim mes, el sistema d'embassaments de Catalunya segueix lluny dels nivells crítics de l'any passat i manté una situació de relativa tranquil·litat, sempre que la gestió segueixi prioritzant l'equilibri entre abastament, reg i cabals ambientals. L'experiència de l'última primavera, amb una recuperació molt més ràpida del que s'esperava, demostra que la climatologia pot canviar l'escenari en qüestió de dies.