Ho confirma el Meteocat: Arriba pluja intensa a diverses comarques d'aquí a poques hores

L'atmosfera sobre Catalunya continua mostrant un dinamisme inusual per a aquesta època de l'any, amb una successió d'episodis que mantenen la població pendent del cel. Després d'un matí tranquil, marcat per l'estabilitat i la sensació d'estiu ple, l'evolució de la jornada anticipa moviments significatius que podrien sorprendre més d'un. Els experts ja adverteixen que la calma no serà la nota dominant durant tota la tarda.

Nuclis tempestuosos i calor extrema: doble amenaça al centre de Catalunya

El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha emès una nova alerta per intensitat de pluja per a aquest dimarts 1 de juliol, adreçada especialment a diverses comarques centrals. S'espera que, a partir del migdia, comencin a formar-se ruixats dispersos al Pirineu i àrees del prelitoral, desplaçant-se ràpidament cap a l'interior, sobretot a la Depressió Central i sectors del sud del Prepirineu.

Les comarques amb més risc durant la franja de 14:00 a 20:00h són Urgell, Segarra, Anoia, Solsonès, Bages, Berguedà, Moianès, Lluçanès i Osona. En aquests territoris, el Meteocat adverteix sobre l'arribada de ruixats localment intensos, que podran anar acompanyats de calamarsa i ràfegues fortes de vent. Es preveu que la precipitació puntual superi els 20 mm en només 30 minuts, assolint llindars que poden provocar problemes puntuals d'inundacions i mobilitat.

| Meteocat

Cal recordar que durant la tarda d'ahir ja es van registrar pluges destacables a la zona nord del territori, un preludi de la inestabilitat que es manté avui. De fet, en comarques com Garrotxa, Berguedà i Ripollès, la situació va arribar a requerir l'activació d'alertes vermelles per temps violent, especialment a causa de la combinació de ruixats intensos, pedra i aparell elèctric. Aquest precedent incrementa l'atenció sobre la jornada actual i reforça el missatge de prudència emès pels serveis meteorològics.

En paral·lel al risc de pluja, diverses comarques centrals —Osona, Segarra, Moianès i Bages— mantenen activada també una alerta per altes temperatures. El contrast entre l'entrada d'aire càlid i la irrupció de sistemes convectius augmenta la probabilitat de tempestes severes, amb tots els ingredients necessaris per generar episodis breus però molt intensos.

Zones sota vigilància: Pirineu, Prepirineu i el mapa de les alertes tèrmiques

El Pirineu català i comarques properes, com la Vall d'Aran, Alta Ribagorça, Pallars Sobirà, Alt Urgell, Cerdanya i Ripollès, observaran l'evolució de nuvolositat i pluges, tot i que de manera menys intensa i sense activació d'alertes per part del Meteocat. Aquí, la probabilitat de tempestes existeix, però no s'espera que assoleixin el nivell de severitat observat en les últimes hores al nord.

Pel que fa a la resta del territori català, l'alerta taronja per altes temperatures continua activa, en particular a comarques litorals i prelitorals. La calor serà la gran protagonista durant bona part del dia, amb valors que igualen o superen els registres habituals de l'inici de juliol. Això implica un risc addicional, sobretot per a la població vulnerable i per a aquells que facin activitats físiques durant les hores de màxima insolació.