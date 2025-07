Anunci urgent del Meteocat: Risc màxim per calor intensa a 5 comarques

L'ambient estiuenc que ha dominat Catalunya durant els últims dies ha deixat sensacions extremes, tant per la persistència de la calor com per la magnitud de les temperatures registrades. El final de juny ha tancat com un dels més càlids que es recorden, deixant una empremta palpable tant en la natura com en la salut pública, amb incidents greus derivats de l'onada de calor. Però tot i que el calendari anuncia avenços cap a un alleujament tèrmic, avui la meteorologia llança un nou avís urgent per a una part molt concreta del territori català.

Segons l'última actualització del Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat), la jornada d'avui ve marcada per una situació de calor intensa que afecta especialment cinc comarques del sud del país: Segrià, Ribera d'Ebre, Terra Alta, Baix Ebre i Montsià. El Meteocat ha declarat el grau de perill màxim 1/6 en aquests territoris, un avís que, tot i situar el risc global en el nivell més baix de l'escala, resulta extremadament rellevant per la intensitat de les temperatures que s'esperen durant la franja central del dia.

La previsió per a aquest dimecres assenyala que el sol dominarà fins al migdia, permetent que les temperatures s'enfilin ràpidament. A les comarques assenyalades, es preveu que el mercuri pugui assolir entre 39 i 41 °C, especialment en punts de Ponent i de l'interior de l'Ebre. Aquesta situació converteix el sud en l'epicentre de l'episodi càlid, mentre que la resta de Catalunya, tot i registrar valors elevats, quedarà fora de l'alerta per calor.

| Meteocat

Evolució atmosfèrica: canvis a partir de la tarda i el retorn de la pluja

El desenvolupament atmosfèric de la jornada vindrà marcat per un gir a partir del migdia. Les primeres hores estaran dominades per un cel serè o poc ennuvolat, però progressivament aniran creixent núvols al Pirineu, el Prepirineu i altres zones de l'interior i prelitoral. Des del final del matí i especialment al llarg de la tarda, es preveu l'arribada de ruixats i tempestes a bona part del territori català, amb especial incidència a les comarques del Pirineu occidental, la Depressió Central i el prelitoral. Aquest augment de la inestabilitat podria suavitzar les temperatures al centre i nord de Catalunya, tot i que no així al sud, on l'aire càlid persistirà i mantindrà el risc elevat per calor.

Els mapes del Meteocat, tant al web oficial com a les seves xarxes socials, mostren de manera clara la distribució geogràfica del fenomen: mentre la majoria de Catalunya es manté en nivell sense perill, les cinc comarques del sud apareixen assenyalades en groc, indicatiu de perill moderat, precisament en les hores més crítiques del dia, entre les 14:00 i les 20:00 hores.

La previsió apunta que, a partir de dijous, el descens tèrmic serà més evident a tot el país, però encara queden hores complicades. L'episodi de calor intensa exigeix mesures de protecció, especialment per als col·lectius vulnerables. És fonamental hidratar-se constantment, evitar l'exposició directa al sol en les hores centrals i extremar la precaució a les zones amb alerta activa, on la calor pot superar llindars perillosos.