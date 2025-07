Adeu a la calor: Moltes comarques en alerta per pluges intenses avui i demà

per Iker Silvosa

L'estiu a Catalunya no dona treva i després d'una onada de calor de rècord, el temps fa un gir inesperat que pot sorprendre aquells que esperaven diversos dies d'estabilitat atmosfèrica. La jornada d'avui marca l'inici d'una seqüència de canvis sobtats a l'atmosfera, que es manifestaran amb especial força en una extensa franja del territori català. El paisatge meteorològic està a punt de transformar-se: els avisos oficials situen el focus en la pluja, les tempestes i la probabilitat de fenòmens intensos durant les pròximes hores.

Canvis radicals: de la calor extrema a l'amenaça de pluges fortes

Després d'un juny històric per temperatures extremes i nits tropicals, les condicions han començat a canviar. El Servei Meteorològic de Catalunya i Protecció Civil han activat la prealerta del pla INUNCAT a causa del risc de pluges d'intensitat notable en diverses comarques. El senyal d'avís es fonamenta en la probabilitat que s'acumulin més de 20 l/m² en tot just 30 minuts, especialment a partir d'aquesta tarda i durant la pròxima jornada.

Els primers nuclis de precipitació ja han descarregat amb força al Ripollès, segons els radars del Meteocat, acompanyats de tempesta elèctrica i, localment, de pedra. Aquest és només el preludi d'un episodi convectiu que anirà guanyant extensió i que podrà afectar tant el Pirineu com àmplies zones de l'interior i prelitoral.

| Meteocat

Zones més afectades i evolució prevista: On plourà més?

Al llarg d'aquesta tarda, els ruixats es desenvoluparan inicialment al Pirineu i Prepirineu, per estendre's després a la depressió Central, sobretot al seu sector oriental, així com al prelitoral. Les comarques sota avís groc inclouen el Ripollès, Garrotxa, Lluçanès, Selva, Osona, Moianès, Berguedà, Bages, Anoia, Solsonès, Segarra, Noguera, Urgell, Pla d'Urgell, Garrigues, Conca de Barberà, Alt Camp, Priorat, Baix Camp, i a partir de les 18 h s'hi sumen Segrià i Terra Alta.

Els ruixats poden ser d'intensitat entre feble i moderada, però puntualment forts, acompanyats de tempesta, pedra i ratxes intenses de vent. A última hora del dia tendiran a remetre, encara que localment poden deixar quantitats de precipitació significatives.

De cara a demà dijous, el focus de la inestabilitat es desplaça lleugerament. Es mantindran els avisos de nivell groc a la Cerdanya, Alt Urgell, Solsonès, Anoia, Bages, Baix Llobregat, Vallès Occidental, Vallès Oriental, Moianès, Selva, Gironès, Garrotxa, Pla de l'Estany i Alt Empordà. El nivell taronja d'alerta per pluges intenses s'estableix per a Lluçanès, Osona, Ripollès i Berguedà, on la probabilitat de xàfecs localment torrencials és encara més gran.

El Meteocat adverteix que els ruixats continuaran sent freqüents al Pirineu i Prepirineu, així com a l'interior del quadrant nord-est. Les tempestes, d'intensitat entre feble i moderada, podran acumular en alguns punts registres poc habituals per a l'època.

Segons els models i avisos actualitzats, existeix un risc real que les pluges vagin acompanyades de fenòmens adversos: les tempestes poden descarregar amb calamarsa i fins i tot amb ratxes de vent molt fortes. Les quantitats d'aigua recollides poden variar molt en pocs quilòmetres, amb zones que tot just rebran unes gotes i d'altres on els pluviòmetres marcaran registres que poden causar incidències.