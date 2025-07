Pànic a la C-25 per la forta tempesta: Imatges preocupants

La tarda d'ahir al cor de Catalunya serà recordada per molts conductors com una de les més tenses d'aquest inici d'estiu. L'asfalt de la C-25, especialment al tram d'Artés (Bages), es va convertir en escenari d'un episodi meteorològic extrem, que va superar amb escreix qualsevol previsió habitual de pluja o vent.

Una combinació d'elements adversos —cortines d'aigua, visibilitat mínima i ràfegues violentes— va posar a prova la seguretat i els nervis dels qui es trobaven a la carretera. Les imatges difoses per Protecció Civil a les seves xarxes socials il·lustren a la perfecció la duresa del que es va viure: parabrises desbordats, llums antiboira encesos i vehicles circulant amb extrema precaució, gairebé a cegues.

Una tarda sota màxima alerta: es compleixen els pronòstics de pluges i temps violent

La jornada no va sorprendre els experts. Des de primera hora, el Servei Meteorològic de Catalunya i Protecció Civil havien avisat d'un episodi de pluges intenses i temps violent a bona part del territori, especialment a comarques com el Bages, Berguedà, Lluçanès, Moianès i Osona, on es va activar l'alerta vermella pel risc de precipitacions excepcionals i fenòmens associats com pedra o vents huracanats. Els models ja anticipaven la possibilitat de superar els 40 litres per metre quadrat en mitja hora i l'aparició de tempestes capaces de desencadenar ratxes de vent superiors als 25 metres per segon.

| @bomberscat, Canva

El vídeo publicat per Protecció Civil des del mateix interior d'un vehicle circulant per la C-25 a l'altura d'Artés recull l'instant en què la tempesta descarregava amb tota la seva intensitat. Gotes gruixudes que colpegen el vidre, vent que sacseja els cotxes i una visibilitat que es redueix a pocs metres. Al fons, llums intermitents i conductors intentant mantenir la calma en una situació on qualsevol maniobra, per senzilla que sigui, comporta un risc afegit.

Temporal extrem: impacte en la mobilitat i la seguretat viària

L'impacte del temporal a la xarxa viària va ser immediat. La combinació de pluja torrencial, ràfegues de vent i la possibilitat de pedra va obligar a extremar la precaució i va provocar una circulació molt lenta i complicada en alguns trams de la C-25. Les autoritats van recomanar consultar l'estat del trànsit en temps real i evitar els desplaçaments no essencials. Missatges com el de Protecció Civil, que insistia a minimitzar la mobilitat i seguir les actualitzacions oficials, van ser clau per evitar incidents majors.

No només la C-25 es va veure afectada: la tarda va ser especialment difícil a moltes comarques de l'interior i el nord-est de Catalunya, amb incidents puntuals relacionats amb caigudes de branques, basses d'aigua a la calçada i petites inundacions urbanes. La ràpida resposta dels serveis d'emergència, en coordinació amb el Pla INUNCAT, va ajudar a reduir l'impacte de l'episodi i mantenir sota control una situació que, per moments, va fregar el límit de l'emergència.