Gori Masip publica espectaculars imatges de la destrossa provocada pel vent d'avui

per Antoni Mateu-Arrom

Les fortes bufades de vent que han tingut lloc a Castelldefels protagonitzen imatges de destrosses. El jove meteoròleg de 3Cat, Gori Masip, ha compartit al seu perfil oficial de X el resultat de dos fenòmens meteorològics forts, que s'han donat en poc temps.

Tal com explica ell mateix, el que s'observa és el resultat d'“unes pluges fortes que han saturat el terreny” i “vents de 100 quilòmetres per hora”. A més de les imatges de Masip, Castelldefels ha protagonitzat més destrosses durant la jornada. Tots ells, també relacionats amb les ratxes de vent que han assotat tot el territori català, amb més afectacions a la zona del sud. Però què és el que ha passat exactament? T'ho expliquem a continuació.

Arbres arrencats d'arrel

Masip ha compartit un breu vídeo en què mostra com diversos pins han estat arrencats de damunt. "Castelldefels torna a ser notícia tres setmanes després de les fortes pluges", explica.

| Gori Masip

Les precipitacions --agressives i copioses a la zona-- van provocar un drenatge en excés de la terra. Aquesta, en presentar una estructura més afeblida, és més susceptible. En aquest cas, el vent que ha arribat als 100 quilòmetres per hora ha tombat diversos pins. Tot i això, els danys no acaben aquí.

Finques privades amb destrosses

El meteoròleg també explica que la zona on s'ha gravat el vídeo compta amb un cordó de seguretat. “Us ensenyaria més destrosses, però no creuaré”, explica.

| Gori Masip

El que sí que es pot veure al vídeo: part dels pins ha caigut en finques i terrenys privats. Els arbres --segons detalla--, que arriben a alçades d'“entre 15 i 20 metres, tranquil·lament”, han aixafat sostres i han fet malbé vehicles aparcats a la via pública.

Pals de llum, caiguts

La jornada d'avui, 20 de novembre, ha deixat més imatges de destrosses al municipi. Tot i això, tot el país s'ha vist afectat pel fenomen.

Des de les 10 fins a les 13.30, el servei d'emergències (112) ha rebut més de 119 avisos relacionats amb el fort vent. Del total registrat en aquest temps, 90 s'han produït al sud del territori.

A Castelldefels s'han registrat imatges en què s'observen pals de llum caiguts a la via pública . Aquests, propers a cases ia boscos de pi, s'han desprès del terra a causa de les fortes ratxes de vent. Els 100 quilòmetres per hora han pres el protagonisme, cosa que ha derivat en nombroses destrosses i intervencions per part del Servei de Bombers de la Generalitat.