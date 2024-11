Continuen els problemes amb les ratxes de vent dijous: Mitja Catalunya en alerta

per Sergi Guillén

Les fortes ratxes de vent ja han causat problemes molt greus a diverses zones de Catalunya durant el dia d'avui. Diverses caigudes de branques, desperfectes al mobiliari urbà i talls d'energia s'han registrat a municipis del litoral i prelitoral català.

Aquest fenomen meteorològic, que manté els serveis d'emergència en alerta, continuarà complicant la situació durant la jornada de dijous. Segons el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat), es preveu que les ratxes de vent arribin a màxims superiors als 20 m/s per demà dijous.

Aquest avís afecta principalment a comarques del sud i el litoral central de Catalunya, marcades al mapa com a zones amb un grau de perill 2 sobre 6. L'alerta estarà vigent des de les 19.00 hores del dia d'avui fins a les 13.00 hores de dijous.

Previsió per dijous

La zona amb més afectació es concentra al litoral central i al prelitoral sud, incloent àrees urbanes com el Baix Llobregat i el Tarragonès. Aquests territoris, en groc als mapes de Meteocat, podrien experimentar ratxes de vent que superin els valors habituals per a aquesta època de l'any.

Aquest episodi meteorològic es deu a un sistema de baixes pressions que afecta gran part del nord-est peninsular, reforçat pels diferents canvis bruscos a l'atmosfera. El nivell de risc moderat establert per Meteocat implica que el vent pot causar danys materials limitats i dificultats per circular a carreteres exposades.

Per això, les autoritats recomanen extremar les precaucions, especialment en espais oberts i zones arbrades. També s'aconsella assegurar objectes susceptibles de ser desplaçats pel vent, com ara mobiliari exterior o senyals de trànsit.

Recomanacions de seguretat

Els serveis d'emergències insisteixen en la importància d'evitar activitats a l'aire lliure a àrees especialment afectades pel vent. Circular per carreteres properes a zones forestals podria ser perillós a causa de la possible caiguda de branques o arbres.

A més, els vianants han d'evitar caminar a prop de façanes amb elements que es puguin desprendre, com persianes o tendals mal assegurats. Pel que fa al transport, el vent podria afectar l'operativitat en carreteres i ferrocarrils, així com causar demores al servei aeri.

| @bomberscat

Els conductors de vehicles d'alta càrrega lateral, com ara furgonetes o camions, han de prestar especial atenció a les ràfegues que podrien desequilibrar el vehicle. L'episodi de vent que afecta Catalunya no és inusual en aquesta època de l'any, però la seva intensitat està sent considerablement més gran.

Amb mitja Catalunya en alerta, és crucial seguir les recomanacions dels experts i mantenir-se informat a través dels canals oficials. El vent no només representa un desafiament meteorològic, sinó també una oportunitat per millorar la resiliència i preparació davant d'aquests fenòmens.