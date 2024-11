Ni pluja ni neu: l'avís del Meteocat a dues comarques de Catalunya divendres

per Antoni Mateu-Arrom

El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha emès un avís de nivell groc per al proper divendres 22 de novembre, a dues comarques de Girona. El motiu? Alt onatge a la costa.

Al pronòstic s'esperen onades que superin els 2,5 metres. Això implica marejades significatives que mantindran les alertes enceses a les hores centrals del dia, i també, dijous a divendres a la matinada. Quines són les regions afectades? Fins quan el nivell d'alerta durarà? Ho detallem a continuació.

L'alerta per onatge del Meteocat

En aquest escenari s'ha marcat el nivell més baix: 1 sobre 6. No obstant això, requereix precaució, ja que les marorades poden representar un desafiament per a les embarcacions petites o les passejades al litoral, entre d'altres.

L'avís inclou un àmbit localitzat, cosa que significa que el fenomen afectarà àrees concretes a les comarques costaneres de Girona, però no s'estendrà a la resta del litoral català. Es detalla que la probabilitat que aquestes onades es produeixin és baixa --d'acord amb els barems de mesura--. Això no obstant, l'altura potencial és el que afegeix risc a la situació.

| Meteocat

Un fenomen acotat i previsible

L'episodi de maror estarà acompanyat per una direcció predominant d'onatge provinent del nord. Aquest patró meteorològic no és inusual a aquesta època de l'any.

Tampoc no es preveu un augment del perill durant el dia. Des de la mitjanit fins a les darreres hores de divendres, el nivell de risc es mantindrà estable a les zones afectades.

Províncies afectades a Girona

El Servei Meteorològic recalca que només la província de Girona es veurà afectada pel fenomen. Les costes de Barcelona i Tarragona es mantenen en nivell verd, cosa que no implica cap risc a nivell meteorològic.

En aquest cas, les alertes afecten les comarques de l'Alt Empordà i el Baix Empordà. Tot i això, el nivell d'alerta es reduirà a partir de les 12 del migdia de divendres, 20 de novembre.

| Canva Pro

Recomanacions

Tot i que el nivell de perill no és extrem, és important prendre algunes mesures de precaució. Es recomana evitar activitats com ara la navegació recreativa i els esports aquàtics a les zones afectades per l'avís.

A més, també és important mantenir-se allunyat dels espigons i altres àrees susceptibles a forts onatges. De la mateixa manera, la planificació d'activitats a l'aire lliure és d'especial consideració, sobretot si estan pensades per dur-se a terme al mar.

Amb aquesta previsió, Catalunya afronta un altre fenomen natural que, encara que moderat, pot tenir implicacions per als que resideixen o transiten a les àrees marítimes afectades.