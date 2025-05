Ni fuet ni olives: Productes en els quals Pedro Sánchez ha gastat més de 100.000 €

El Govern ha tornat a acaparar titulars després de conèixer-se que la Presidència destinarà 110.000 euros l'any vinent a subministrar refrigeris i productes d'alta gamma per a les reunions oficials al Palau de la Moncloa. Una xifra que ha despertat crítiques i comentaris entre l'opinió pública, especialment en un moment d'alta sensibilitat social pel cost de la vida i les dificultats econòmiques de moltes famílies.

Un costum ben cuidat

No és la primera vegada que transcendeix l'atenció que Pedro Sánchez presta als detalls gastronòmics durant les seves reunions. Ja en el passat, les seves preferències culinàries, com el seu famós xuleton al punt, van generar tant simpatia com polèmica. En aquesta ocasió, el focus està en el subministrament regular de snacks i begudes per a les reunions de treball.

La justificació del contracte, licitat pel Ministeri de la Presidència, és clara: oferir un refrigeri de qualitat a les visites i alts càrrecs que participen en reunions estratègiques. Segons detalla la memòria justificativa, la mesura respon a la necessitat de "assegurar un servei d'atenció adequat i d'acord amb la naturalesa dels actes institucionals".

| ACN

Normativa i protocol

El contracte es recolza en el Reial decret 890/2023, que assigna als Alts Càrrecs de la Presidència funcions d'assessorament i assistència tant al president com a la ciutadania, coordinant polítiques estratègiques del Govern. En aquest marc, és habitual que, durant les trobades oficials, s'ofereixin begudes i aliments als assistents.

La licitació exigeix a més que tots els productes siguin de "primera qualitat", manipulats i emmagatzemats seguint estrictament la legislació vigent. Els subministraments es realitzaran setmanalment o en comandes extraordinàries amb un termini màxim de lliurament de 72 hores, garantint sempre la disponibilitat per a les reunions programades.

Entre la broma i la crítica

El gust de Pedro Sánchez per cuidar els petits detalls durant les reunions ha estat objecte de comentaris recurrents. No fa gaire, durant una reunió del Consell de Seguretat Nacional celebrada en plena crisi per una apagada que va afectar tot el país, Sánchez va ser sorprès pels micròfons mentre bromejava amb els seus ministres sobre l'eterna disputa culinària: "Truita amb ceba o sense ceba?".

| ACN

El moment, gravat i difós a les xarxes, va generar reaccions trobades, des de qui va veure una mostra de proximitat fins a qui ho va considerar una falta de serietat en una situació crítica.

A aquesta anècdota s'afegeix el ja cèlebre episodi del xuleton al punt, quan el president va manifestar el seu desacord amb la recomanació de reduir el consum de carn per motius ecològics, defensant públicament la seva preferència pel clàssic tall de carn espanyola.

Una tradició gastronòmica... institucionalitzada

Els àpats informals després de les reunions del Consell de Ministres, on la truita de patates és el plat estrella, formen part ja de la cultura interna del Govern. Aquests dinars, segons fonts de Moncloa, fomenten la camaraderia entre els membres de l'Executiu i contribueixen a un ambient de treball distès.

| ACN

No obstant això, el cost d'aquests "petits luxes" no passa desapercebut per a una part de la ciutadania que qüestiona si aquest tipus de despeses són prioritàries, especialment en temps d'ajustos pressupostaris i contenció de la despesa pública.

El que finalment inclou el contracte

Encara que la xifra global —110.000 euros— ja havia cridat l'atenció, no va ser fins a la publicació detallada del contracte quan es van conèixer els productes específics que se serviran a La Moncloa durant els pròxims 12 mesos.

Entre els productes inclosos hi ha refrescos de cola, taronja i llimona (amb o sense sucre), cerveses amb i sense alcohol, aigua mineral natural i amb gas, fruits secs, patates fregides i pa torrat. Tot això, sota la premissa de ser sempre de "primera qualitat" i amb un servei logístic que garanteixi la seva conservació i lliurament en condicions òptimes.

Així, mentre alguns critiquen la despesa, altres veuen en aquesta atenció al detall una manera de projectar una imatge de professionalitat i hospitalitat al cor polític del país. El que està clar és que, una vegada més, fins i tot el menú de La Moncloa es converteix en tema de debat nacional.