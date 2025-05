Oficial: Una multinacional acomiada 2059 treballadors a Catalunya

Els representants dels treballadors de l'empresa Telus Digital, que prestava serveis de moderació de continguts per a Facebook i Instagram a Barcelona, han tancat amb la companyia un preacord per l'ERO anunciat a principis d'abril, que afectarà finalment 2.059 treballadors. Segons el preacord, els empleats acomiadats rebran 33 dies per any treballat, amb un màxim de 24 mensualitats.

Així mateix, s'ha acordat la possibilitat d'oferir recol·locacions en altres empreses del grup Telus Digital a Europa, amb algunes compensacions com 250 euros per desplaçament a la nova ciutat i la cobertura empresarial del lloguer d'entre 1 i 2 mesos en el nou destí. També s'oferirà un pla de recol·locacions externes. L'acord final s'haurà de segellar dilluns.

A principis d'abril, la moderadora de continguts de Meta, amb seu a la Torre Glòries de Barcelona, va enviar a casa tota la plantilla fins a nou avís amb un permís. Fonts de l'empresa consultades per l'ACN van confirmar que els seus clients de Meta estaven «diversificant la seva presència i traslladant serveis a altres ubicacions».

La lletra petita

Des de llavors, Telus va formalitzar un ERO i ara s'ha tancat el preacord per a la sortida de 2.059 persones. El document especifica que el personal que no hagi gaudit des del 3 d'abril d'un permís retribuït tindrà dret a un bonus diari de productivitat per cada dia de prestació de serveis des de llavors fins al 22 de maig. És en aquesta data quan començaran a fer-se efectius els acomiadaments si s'avala el preacord aquest dilluns.

Telus Digital també ha previst una borsa de treball per als afectats per l'ERO, amb la finalitat de cobrir possibles vacants a l'empresa durant els pròxims dos anys, en posicions similars a les que ocupaven anteriorment.

Fonts de l'empresa han explicat a l'ACN que la prioritat de la companyia serà «donar suport als membres de l'equip afectats durant la transició, oferint assistència integral, incloses oportunitats de reubicació per al major nombre possible de persones sense afectar la indemnització».

Així mateix, han destacat l'accés «continu a serveis de benestar durant 12 mesos des de la sortida de la feina, i el suport per a la recol·locació durant sis mesos».

En els últims mesos, Meta ha anat reduint plantilla per aquests assumptes. Especialment després de les polèmiques per les seqüències psicològiques sofertes per molts supervisors de contingut de Facebook i altres xarxes socials.