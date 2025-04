Cop de Govern als jubilats: L'ingrés que perden

per Iker Silvosa

Les pensions contributives a Espanya es troben en plena transformació des de la implementació de la nova normativa de revalorització establerta el 2021. Encara que milions de pensionistes percebran increments durant aquest 2025, hi ha un ingrés tradicional que els jubilats ja no rebran, un detall que podria passar desapercebut enmig de la recent pujada.

A partir d'aquest gener, més de 9 milions de pensionistes espanyoles reben un increment del 2,8% en les seves prestacions contributives, ajust aprovat pel Consell de Ministres i oficialitzat recentment en el Butlletí Oficial de l'Estat. Aquest augment respon a la normativa vigent des del 2022, que estableix un sistema de revalorització basat directament en la mitjana de l'IPC anual. D'aquesta manera, una pensió mitjana passarà dels 1.441 euros a uns 1.481,35 euros mensuals, un augment anual d'aproximadament 564,87 euros.

| Telecinco, XCatalunya

No obstant això, aquest benefici porta amb si una pèrdua que molts jubilats han lamentat des de la seva supressió el 2021: la desaparició definitiva de la coneguda "paguilla". Aquesta quantitat addicional s'entregava tradicionalment al gener com a compensació als pensionistes per la desviació negativa entre la inflació estimada pel Govern i la inflació real de l'any anterior.

Estadístiques clau i canvis significatius

Aquest sistema de compensació es va eliminar amb l'entrada en vigor de la Llei 21/2021, que va canviar radicalment la fórmula per calcular les pujades. Fins a aquell moment, si la inflació real superava l'estimada, els jubilats rebien una paguilla al gener que equilibrava la pèrdua de poder adquisitiu acumulada l'any anterior. Ara, amb el nou mètode, s'utilitza directament l'IPC interanual mitjà entre desembre i novembre per establir l'increment anual.

En xifres concretes, el 2,8% aprovat per al 2025 contrasta amb les pujades d'anys anteriors: 3,8% el 2024, 8,5% el 2023 i 2,5% el 2022. Encara que les pensions mínimes pujaran entre un 6% i un 9,1%, i les no contributives augmentaran en un 9%, l'eliminació de la paguilla es percep entre els jubilats com un cop a la seva capacitat adquisitiva.

| Canva

Impacte real per als jubilats

Aquesta supressió implica que els jubilats perden un ingrés addicional puntual que tradicionalment suposava un alleujament per a les economies familiars al gener, just després de les festes nadalenques, època de major despesa. La paguilla no només ajudava a afrontar aquestes despeses extraordinàries, sinó que també representava una forma tangible de garantia davant la incertesa inflacionària.

En la pràctica, els jubilats rebran ara només les 14 pagues habituals sense aquest complement extra que, encara que irregular, era fonamental per a molts pensionistes amb ingressos més ajustats. Aquesta pèrdua, per petita que pugui semblar comparada amb l'increment anual, afecta especialment aquells jubilats la pensió dels quals és inferior a la mitjana nacional.

Els pensionistes podran accedir a l'increment del 2,8% en l'última setmana de gener gràcies a l'avançament del pagament per part de les entitats bancàries, pràctica habitual des de fa anys. Oficialment, la Seguretat Social efectuarà l'ingrés en els primers dies de febrer, però els bancs anticipen aquests diners perquè els jubilats puguin disposar-ne aproximadament des del dia 25 de gener, depenent de cada entitat.

Aquest canvi en el calendari de pagaments s'ha mantingut constant, però sense la paguilla, l'impacte econòmic i emocional en els pensionistes serà perceptible.