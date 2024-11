Francesc Mauri es pronuncia sobre la nova DANA anunciada per Meteocat: 'Sembla que..'

Des dels tràgics esdeveniments ocorreguts la setmana passada a la Comunitat Valenciana, estem constantment pendents a veure què ens oferirà la meteorologia els propers dies, amb la inevitable por de que allò es torni a repetir. En aquesta mateixa equació, ja associem el terme DANA amb una cosa catastròfica, ja que aquest fenomen va ser el causant de la riuada que va causar més de 200 morts i encara molts desapareguts a diverses localitats de València. Però el meteoròleg de TV3 Francesc Mauri ha volgut llançar un missatge a les seves xarxes socials perquè s'imposi la calma.

I és que el Servei Meteorològic de Catalunya, o, el que és el mateix, el Meteocat, ha asseverat que la setmana que ve una nova DANA provocarà fortes pluges a diversos punts del litoral mediterrani. Catalunya serà, sense anar més lluny, una de les zones més afectades, si es compleixen els pronòstics. Francesc Mauri ha sospitat aquesta notícia com una cosa positiva.

"Pendents de la nova DANA. Aquest tipus de pertorbació no sempre és sinònim de greus problemes o catàstrofes. Falten dies. Caldrà perfilar molt. Sembla que anem a una clàssica 'aixecada' amb registres molt importants i temporal de mar. Vista des d'avui, bona per pantans orientals", sentenciava Francesc Mauri. I és que, malgrat les pluges de la setmana passada, els pantans segueixen demandants d'aigua per augmentar-ne els cabals i aquestes pluges locals del Llevant són una bona notícia per a ells.

Això diuen les previsions

Meteocat ja ha alertat que dimarts hi ha cinc comarques en risc 1 sobre 6 per possible acumulació d'aigua. Tot i això, aquell dia no serà més que el primer dels diversos en què les pluges castigaran la zona litoral de Catalunya. De fet, Meteocat ja ha avisat que serà a partir de dimecres quan comencin a actuar les pluges del Llevant. I és que les precipitacions podrien allargar-se fins dissabte al matí.

És important que ens mantinguem alerta i que estiguem constantment informats per fonts oficials sobre quines són les previsions. Sense anar més lluny, al perfil de X (antigament Twitter) de Meteocat aniran actualitzant constantment què marquen les previsions i on podrien concentrar-se la major part dels litres que cauran al llarg de la setmana.

L'AEMET sospita que la DANA podria afectar també la Comunitat Valenciana, especialment al sud de València i al nord d'Alacant. Les previsions a tota la Península Ibèrica són encara una aproximació i encara no es poden garantir amb certesa la seva intensitat i la seva torrencialitat, però la probabilitat que la DANA torni a atacar la zona del Mediterrani és realment elevada.