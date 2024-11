Alerta oficial Meteocat: Tornen les pluges intenses dimarts, 5 comarques afectades

per Iker Silvosa

Durant les darreres dues setmanes, Catalunya ha estat marcada per episodis de pluges intenses que han causat inundacions, despreniments i múltiples complicacions a diverses zones de la regió. Les tempestes provocades per la DANA han posat en perill diverses localitats, especialment a les àrees costaneres i pre-litorals. Aquest panorama de precipitacions sembla que no donarà treva els propers dies, ja que el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha emès una alerta oficial de risc de pluges intenses que afectarà dimarts a diverses comarques.

El tuit publicat per Meteocat aquest diumenge confirma l'emissió d'una alerta meteorològica de risc (nivells 1/6) per dimarts que ve, 12 de novembre, a causa de la intensitat de les precipitacions que s'esperen. Segons el pronòstic, la probabilitat de pluges amb una intensitat superior a 20 mm en tan sols 30 minuts afectarà principalment el Barcelonès, el Baix Llobregat, el Garraf, el Baix Penedès i el Tarragonès. L'advertiment serà vàlid des de dimarts a les 13.00 hores fins a la 01.00 de la matinada de dimecres. Les previsions assenyalen que aquestes pluges podrien anar acompanyades de tempestes elèctriques en alguns punts, incrementant el risc d'inundacions locals i complicacions a la mobilitat.

Aquesta alerta de Meteocat subratlla la importància d'estar atents a les actualitzacions de la previsió meteorològica i als possibles avisos que puguin sorgir a mesura que s'acosti l'esdeveniment climàtic. Durant episodis de pluges intenses, les condicions del trànsit es poden veure afectades significativament, igual que la seguretat als carrers i carreteres, especialment en zones propenses a inundacions. Les autoritats recomanen prendre precaucions i planificar amb antelació qualsevol desplaçament, especialment a les àrees on s'ha activat l'alerta de risc. Així mateix, és aconsellable que els ciutadans evitin estacionar els vehicles en llocs propensos a acumular aigua i que aquells que visquin en àrees de risc d'inundació prenguin les mesures preventives necessàries.

Pluges tota la setmana

El gràfic compartit al tuit de Meteocat detalla la distribució geogràfica del fenomen a les zones avisades, destacant que la precipitació serà de caràcter local, afectant principalment les àrees de litoral i pre-litoral de les cinc comarques esmentades. Aquest avís representa una situació de risc moderat, que, encara que no es tracti d'un nivell de màxima alerta, requereix una atenció especial per evitar accidents o contratemps majors.

La Matriu de Perill de Meteocat mostra que el nivell de risc és baix, però amb una probabilitat significativa de superar els 20 mm de pluja en mitja hora. Això pot semblar una xifra menor en comparació amb altres precipitacions, però en situacions d'acumulació intensa en curts períodes, es poden generar condicions adverses, especialment en àrees urbanes on el drenatge pot ser insuficient per manejar la quantitat d'aigua caiguda en tan poc temps.

A més, es preveu que les pluges es tornin protagonistes inevitables a gran part del sòl català durant tota la resta de la setmana.