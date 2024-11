El Meteocat ho fa oficial i diu quan arriba la nova DANA

per Iker Silvosa

La setmana passada, la Comunitat Valenciana i Catalunya van experimentar episodis de pluges intenses i fortes tempestes provocades per una DANA (Depressió Aïllada en Nivells Alts). Aquest fenomen meteorològic va deixar un rastre d'inundacions, danys en infraestructures, nombrosos problemes a la xarxa de transport i fins i tot un catastròfic episodi de riuades al barranc del Poyo, a València, deixant centenars de morts i desapareguts. Les intenses precipitacions van causar grans acumulacions d'aigua a zones vulnerables, sobretot en àrees del litoral i pre-litoral, generant preocupació a la població i a les autoritats locals. I encara que semblava que el temporal havia donat una treva, el Servei Meteorològic de Catalunya, conegut com a Meteocat, ha anunciat la imminent arribada d'una nova DANA.

En un tuit recent, Meteocat ha informat sobre la previsió d'aquest fenomen per als propers dies, indicant que podria tornar a afectar Catalunya a partir de dimecres. La publicació inclou un mapa meteorològic on s'observa com una depressió aïllada en altura s'aproxima a la Península Ibèrica. Segons aquesta previsió, la situació de llevant que acompanyarà la DANA podria acumular grans quantitats de precipitació, especialment al litoral i el pre-litoral de Catalunya, amb més èmfasi a les zones situades als dos extrems de la regió.

La importància de mantenir-se informats

Meteocat ha estat clar a assenyalar que, tot i que encara hi ha certa incertesa pel que fa a la intensitat i el recorregut exacte de la DANA, els models meteorològics indiquen un alt risc de pluges significatives, principalment a les zones més vulnerables, com el litoral i el pre-litoral, que ja han estat copejades en setmanes anteriors per fenòmens similars. Les autoritats meteorològiques han instat la població a mantenir-se informada i a seguir les actualitzacions de la previsió, ja que aquest tipus d'esdeveniments atmosfèrics poden modificar-ne la trajectòria o la intensitat de forma sobtada.

L'arribada d'aquesta nova DANA subratlla la importància d'estar preparat i de prendre mesures preventives per prevenir esllavissades de terra a zones muntanyoses o de pendent pronunciat. A més, les acumulacions d'aigua en àrees urbanes poden ocasionar talls de llum, problemes de trànsit i danys materials considerables, especialment si el sistema de clavegueram no pot manejar el volum d'aigua.

En aquest context, el Meteocat ha recomanat als ciutadans mantenir-se atents a les properes actualitzacions del pronòstic, a més de prendre precaucions davant la possibilitat de fortes precipitacions. També és aconsellable revisar els sistemes de drenatge i desguàs en habitatges i edificis per evitar inundacions internes. Les autoritats locals han demanat a la població que eviti desplaçar-se en cas de pluges intenses i que segueixin les indicacions de Protecció Civil i altres organismes oficials per garantir-ne la seguretat.