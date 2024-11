L'AEMET alerta per als propers dies: 'Podríem tenir un nou...'

En les darreres setmanes, la Comunitat Valenciana ha patit intensament els efectes de la DANA (Depressió Aïllada en Nivells Alts), que ha provocat inundacions, destrosses materials, complicacions a diverses localitats i centenars de morts i desapareguts. Tot i que s'esperava una millora en les condicions climàtiques, l'Agència Estatal de Meteorologia (AEMET) ha emès una nova advertència que indica la possibilitat d'un altre episodi de pluges intenses. Això ha encès les alarmes entre la població i les autoritats, que insten els ciutadans a mantenir-se informats i preparats per a possibles emergències.

Segons el comunicat oficial emès per Emergències 112 de la Comunitat Valenciana i compartit en xarxes socials per l'AEMET, hi ha una alta probabilitat que una nova massa d'aire fred es desplaci cap al sud-oest d'Europa i arribi a la Península Ibèrica a partir de dimarts. Aquesta situació podria generar un increment de la inestabilitat atmosfèrica, afavorint l'aparició de pluges, tempestes i fins i tot nevades a zones de baixa cota per a l'època de l'any. S'estima que aquesta situació afectarà principalment el sud de València, el nord d'Alacant i algunes zones de Castelló, on s'esperen acumulacions d'aigua d'entre 60 mm i 100 mm.

El comunicat subratlla la incertesa sobre l'evolució exacta del fenomen, però adverteix que l'episodi de precipitacions es podria estendre durant diversos dies, començant dimarts a la tarda i perllongant-se fins divendres, sense descartar que els efectes encara puguin durar més. Davant la naturalesa canviant d'aquest tipus d'esdeveniments, l'AEMET recalca la importància de seguir les actualitzacions meteorològiques per evitar sorpreses desagradables i prendre mesures preventives adequades.

Previsió encara incerta

Per garantir la seguretat dels ciutadans, el Centre de Coordinació d'Emergències de la Generalitat Valenciana recomana als municipis i els organismes competents que es mantinguin vigilants i atents als avisos emesos durant aquests dies. A més, insta els ciutadans a fer ús de les plataformes de comunicació oficials, com ara la pàgina web del 112 i l'aplicació mòbil GVA 112 Avisos, per rebre notificacions en temps real sobre qualsevol canvi en la situació meteorològica.

L'impacte d'aquestes pluges no només suposa un risc per a la infraestructura i el benestar dels habitants, sinó també per a les activitats diàries i el transport, ja que les carreteres es poden veure afectades per inundacions i lliscaments de terra, com ja hem vist en aquests darrers dies. Les autoritats recomanen evitar desplaçaments innecessaris a les zones de risc i romandre en llocs segurs mentre duri el temporal. Així mateix, recorden la importància de dur a terme revisions preventives a les llars, com ara netejar desguassos i assegurar objectes solts, per reduir el risc de danys materials.

Aquest tipus d'esdeveniments climàtics cada vegada són més freqüents i severs, cosa que ressalta la necessitat d'estar preparats i actuar amb precaució. L'AEMET continuarà monitoritzant la situació i proporcionant actualitzacions a mesura que s'acosti la data prevista per a l'inici de l'episodi de pluges. La combinació de pluges intenses, vents i possibles tempestes elèctriques constitueix una amenaça significativa, per la qual cosa seguir les indicacions de les autoritats i mantenir una actitud de precaució és fonamental per minimitzar riscos i protegir la comunitat.

Amb les experiències recents encara fresques a la memòria, la població de la Comunitat Valenciana sap bé la importància d'estar informada i d'actuar de manera preventiva. La coordinació entre els organismes d'emergència i la ciutadania serà clau per afrontar aquest nou desafiament climàtic amb la màxima seguretat possible.