Francesc Mauri ho celebra: Els seus desitjos sobre els embassaments es compleixen abans d'hora

El reconegut meteoròleg Francesc Mauri té raons per mostrar-se satisfet avui, dissabte 10 de maig de 2025. Només quatre dies després de publicar a les xarxes socials el seu optimisme sobre la recuperació hídrica de Catalunya, els embassaments catalans han complert les seves expectatives molt abans del previst. Amb un nivell actual del 74,83%, les conques internes catalanes freguen ja el simbòlic 75% que Mauri anticipava, confirmant una recuperació notable després de llargs mesos d'incertesa per la sequera.

L'evolució positiva es manté constant des de fa diverses setmanes, impulsada especialment per pluges recents, cosa que ha generat un panorama completament oposat al que vivia Catalunya fa just un any, quan les reserves amb prou feines arribaven al 24,83%.

L'embassament de Foix, ubicat a Castellet i la Gornal, destaca de manera sobresortint en haver superat ja el 100% de la seva capacitat, situant-se en un sorprenent 100,31%. Aquesta situació, encara que positiva en termes de recuperació hídrica, implica la necessitat de monitorar acuradament possibles riscos de desbordament, especialment si les precipitacions continuen en els pròxims dies.

| Gencat

Un altre embassament que manté xifres excepcionals és La Baells, a Cercs, que es troba gairebé ple, amb un 98,46%. Encara que lleugerament inferior al registre anterior, continua sent una xifra summament tranquil·litzadora, particularment per a una regió que depèn notablement d'aquest embassament per a activitats recreatives i subministrament local.

En una línia similar, el conegut pantà de Sau, a Vilanova de Sau, registra un sòlid 76,81%, reforçant la recuperació davant el crític 27,39% que s'observava fa exactament un any. Aquest increment és particularment significatiu considerant la importància estratègica de l'embassament per al subministrament urbà de poblacions catalanes importants.

La situació també és positiva per a embassaments com Sant Ponç, que manté un nivell destacable del 90,42%, i la Llosa del Cavall, que ha assolit el 70,95%, superant clarament els preocupants nivells de l'any anterior. En contrast, embassaments com Siurana i Riudecanyes encara mantenen nivells preocupants d'ocupació, amb percentatges de 25,79% i 60,08%, respectivament. Aquests embassaments continuen representant focus importants d'atenció per als gestors hídrics a causa del seu impacte en l'agricultura i el subministrament local.

Somriures també a l'Ebre

D'altra banda, la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre també presenta xifres excel·lents, amb embassaments com el de Talarn mantenint-se al 99,83%, una xifra propera al ple absolut, cosa que confirma la sòlida recuperació hídrica en àmplies zones de Catalunya.

Francesc Mauri, la previsió del qual sobre l'estat dels embassaments ja es veu pràcticament complerta, destaca que aquesta millora generalitzada ha d'anar acompanyada per una gestió sostenible i eficient del recurs hídric. El meteoròleg recorda la importància de no caure en la complaença, especialment tenint en compte la variabilitat climàtica pròpia de la regió mediterrània.