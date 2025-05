Terribles imatges de la pluja en una ciutat catalana: carrers completament inundats

per Iker Silvosa

Les Festes de Lleida, tradicionalment un moment d'alegria i celebracions als carrers, podrien veure's condicionades aquest any per un inesperat convidat meteorològic. Encara que la il·lusió per gaudir dels festejos és palpable, recents episodis atmosfèrics han recordat als ciutadans que el clima pot canviar bruscament, transformant l'escenari festiu en un desafiament considerable.

Pluges intenses i calamarsa: caos momentani a Lleida

La tarda d'aquest divendres ha deixat imatges impactants a la ciutat de Lleida a causa d'un breu però intens xàfec acompanyat per calamarsa. La precipitació, encara que de curta durada, va ser prou potent per provocar inundacions sobtades en diversos punts del nucli urbà, afectant especialment carrers cèntrics i comercials, baixos d'edificis i establiments locals.

Les imatges difoses pels veïns i mitjans locals mostren clarament com els carrers s'han convertit temporalment en autèntics rius urbans. Cotxes transitant amb dificultat, aigua entrant en comerços i vianants sorpresos corrent a la recerca de refugi són només algunes instantànies de la magnitud del fenomen.

| Canva, @bomberscat

Què va provocar aquestes pluges tan sobtades?

Aquest tipus de precipitacions intenses, encara que breus, solen estar relacionades amb fenòmens convectius, on l'aire calent ascendeix ràpidament en trobar-se amb capes superiors més fredes, generant nuvolositat vertical (cumulonimbus) que desencadena pluges torrencials en períodes molt curts. La calamarsa és un indicatiu clar de la violència de l'ascens de l'aire, que congela ràpidament les gotes de pluja, transformant-les en petits trossos de gel.

La ciutat de Lleida, ubicada en una zona plana i propera al curs del riu Segre, és especialment susceptible a aquest tipus d'inundacions sobtades quan la intensitat de les precipitacions supera la capacitat del sistema de clavegueram urbà.

Les festes de Lleida sota amenaça meteorològica

Per a aquest cap de setmana, especialment el diumenge, el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) manté activada una alerta moderada (grau 2 sobre 6) per a diverses comarques catalanes, incloent la comarca del Segrià, a la qual pertany Lleida. Això significa que, durant les pròximes hores, existeix un risc considerable que episodis similars puguin repetir-se, amb pluges intenses i tempestes potencialment acompanyades de calamarsa.

El pronòstic oficial adverteix que aquests ruixats podrien superar els 20 mm acumulats en només 30 minuts, un llindar prou alt com per provocar problemes addicionals d'inundació en àrees vulnerables, com carrers i espais públics en plena celebració festiva.

Davant aquesta situació meteorològica, es recomana encaridament als assistents a les Festes de Lleida mantenir-se permanentment informats a través dels canals oficials de l'ajuntament i Meteocat. És fonamental estar preparats per buscar refugi segur en cas de tempesta i evitar el trànsit o permanència en zones fàcilment inundables.

Les autoritats locals recomanen també extremar la precaució en els desplaçaments urbans i protegir adequadament objectes personals i propietats susceptibles de danys per inundació o calamarsa. Amb una correcta prevenció i seguint les recomanacions meteorològiques, les Festes de Lleida podran celebrar-se amb alegria i seguretat, evitant que aquests fenòmens naturals entelin completament una de les celebracions més esperades del calendari festiu de la ciutat.