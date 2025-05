Oficial Meteocat: Segueixen les pluges, però arriba una novetat en el temps

per Iker Silvosa

El temps continua sent protagonista aquests dies a Catalunya, i les precipitacions es resisteixen a donar treva total a les comarques catalanes. Després de dies marcats per pluges intenses i inundacions puntuals, molts esperen saber com evolucionarà aquesta situació. Encara que les pluges continuaran presents durant les pròximes hores, la predicció oficial del Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) anuncia una novetat significativa: un augment progressiu de les temperatures.

Pluges intenses durant la matinada de diumenge

Durant la matinada de diumenge, el Meteocat anticipa que descarreguin ruixats especialment a la meitat nord, així com al litoral i prelitoral català. Encara que aquestes pluges afectaran principalment aquestes zones, no es descarta que puguin aparèixer també a la resta del territori de manera més aïllada.

Aquests xàfecs seran en general d'intensitat entre feble i moderada, encara que localment podrien arribar a ser forts, especialment en les primeres hores del dia i novament a la tarda. Les precipitacions vindran acompanyades en alguns punts de tempesta elèctrica i podrien incloure fenòmens com calamarsa o fins i tot pedra petita, complicant encara més les condicions.

| NUPEC

La situació durant el dia: persistència a muntanya

Després de la matinada, els ruixats es mantindran dispersos, principalment en àrees de muntanya i les seves zones pròximes. En aquestes localitzacions, les pluges podran acumular quantitats localment abundants, encara que en general, les acumulacions previstes seran entre escasses i poc abundants.

A més, la cota de neu estarà situada al voltant dels 2.400 metres, encara que Meteocat no descarta que en punts concrets pugui baixar lleugerament més. Això significa que l'alta muntanya podria rebre també precipitacions en forma de neu.

Canvi notable: augmenten les temperatures

Malgrat el panorama plujós, Meteocat anuncia una notable novetat per als pròxims dies. La temperatura començarà a ascendir de manera progressiva a partir de diumenge i especialment durant el dilluns. Aquest augment tèrmic se sentirà amb claredat a tot el territori català, assolint valors primaverals més càlids després de dies de relativa frescor i inestabilitat.

El dilluns presentarà una notable millora a la majoria de les comarques. S'espera un dia predominantment assolellat, amb temperatures clarament superiors a les jornades anteriors. Aquest repunt tèrmic podria generar contrastos importants després d'un cap de setmana marcat per la inestabilitat meteorològica.

Dada la previsió de pluges intenses, es recomana prudència a l'hora de realitzar activitats a l'aire lliure durant la matinada i la tarda de diumenge, especialment en zones de muntanya o àrees propenses a inundacions sobtades. Assegurar finestres, portes i objectes exteriors també serà important davant possibles tempestes.

D'altra banda, davant l'anunciat augment de temperatures del dilluns, és recomanable vestir-se amb peces més lleugeres i protegir-se adequadament del sol, especialment en hores centrals del dia, per evitar cops de calor o deshidratació. Seguint aquestes indicacions, es podran minimitzar riscos i aprofitar al màxim la millora que s'espera en les condicions meteorològiques a Catalunya.