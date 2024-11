Fortes pluges a diverses localitats catalanes: La gent al·lucina per la intensitat

Catalunya ha estat sotmesa els darrers dies a la intensitat de les pluges provocades per la fatídica DANA que s'ha instal·lat durant una setmana al costat est de la Península. Les pluges han estat intenses a tot el territori i hem vist com a diverses localitats han sonat les alarmes després de negar-se algunes de les seves vies i places. La comarca més clarament afectada ha estat Tarragona, especialment al vessant sud, amb comarques com Montsià i Baix Ebre pràcticament inundades.

A principis d'aquesta setmana, concretament dilluns, va ser la zona central la que va témer per la integritat dels seus habitants. Van sonar les alertes de Protecció Civil a comarques com Baix Llobregat, Garraf i Barcelonès, deixant també carrers, establiments i fins i tot autopistes banyades en aigua. I ara, és clar, les pluges s'han desplaçat a la zona nord, l'única que encara li faltava per visitar.

I és que durant aquesta nit, les fortes inundacions han arribat a la Selva i a Pla de l'Estany. Alguns usuaris han compartit imatges en xarxes socials on es poden apreciar la perillositat i la contundència amb què baixa l'aigua. Són postals pràcticament calcades a les que han passat aquests dies anteriors a altres zones de Catalunya.

Segueixen les previsions de pluja per avui

De fet, encara no ens podem acomiadar d'aquesta interminable etapa de precipitacions. El Meteocat ha informat que al llarg d'aquesta jornada de dimecres seguirem havent d'estar pendents del cel. En total hi ha 16 comarques alertades per pluges intenses o torrencials que poden assolir cotes de 20 litres per metre quadrat en només mitja hora.

Començaran apareixent pel nord-oest del territori i aniran baixant amb el pas de les hores fins arribar a establir-se de nou a Tarragona. Per tant, com ja s'ha repetit durant aquests dies, és fonamental estar pendents de les indicacions, les informacions i les recomanacions de les autoritats. Aquesta complicada etapa de pluges intenses acabarà aviat i cal tenir paciència fins aleshores.

A partir de dijous ja es començaran a debilitar les precipitacions, segons apunten les previsions, encara que les temperatures baixaran i caldrà anar preparant-se per a un nou hivern que ja treu el cap. Podrem començar a acomiadar-nos, doncs, d'una setmana negra en què l'aigua ha assotat amb força el nostre terra.