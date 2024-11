Pedro Sánchez fa xantatge amb els pressupostos i les ajudes a València per la DANA

El president espanyol, Pedro Sánchez, ha destacat aquest dimarts la importància de la "unitat política" i la "coordinació" de les administracions per donar respostes eficients als efectes de la dona a la Comunitat Valenciana, i ha recordat que el volum de despesa i inversió que suposa el Pía de reconstrucció -10.600 milions d'euros només a la primera fase- fa necessaris nous pressupostos generals de l'Estat (PGE). "Avui són més necessaris que ahir", ha afirmat durant la roda de premsa en què ha desgranat el pla. Sánchez també va rebutjar per raons "d'eficiència" i de "lleialtat institucional" la petició del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, de declarar l'Estat d'emergència i de centralitzar les competències.

El president espanyol va defensar la gestió del seu executiu, que segons va afirmar "va estar des del primer minut, i fins i tot abans" actuant per donar resposta a les necessitats dels ciutadans afectats per la dona.

Però ha evitat expressament entrar a la confrontació amb el president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, que manté que l'executiu espanyol no va actuar amb diligència ni va atendre les seves peticions.

"Jo no entraré en debats polítics", ha dit, perquè ara "l'important i el que necessita la ciutadania és una resposta eficient, salvar vides, recuperar els cadàvers, la recuperació de les infraestructures i el rellançament de l'activitat econòmica".

Per això ha sortejat les preguntes sobre la confrontació entre el discurs de la direcció del PP, que reclama la declaració de l'estat d'emergència -cosa que suposaria sostreure les competències a la Generalitat Valenciana- i el president Mazón.

"Els discursos diferents que tenen la Generalitat Valenciana i el PP els correspon a ells, a mi em toca treballar amb la Generalitat Valenciana per recuperar la normalitat, recuperar els cadàvers i salvar vides", ha dit.

| ACN

I en aquest marc, va rebutjar la petició d'Alberto Núñez Feijóo de declarar l'estat d'emergència per raons "d'unitat, eficiència, respecte institucional i responsabilitat". "L'Estat autonòmic va donar una resposta exemplar a la pandèmia", ha dit, i "la responsabilitat del govern d'Espanya és exercir les competències i ajudar la resta perquè facin les seves".

Sánchez ha recordat que la ciutadania no vol veure les seves institucions "barallades", sinó "treballant de la mà" per la recuperació i l'atenció a les urgències. També que substituir la Generalitat Valenciana -que és qui coneix la realitat del territori- "seria restar eficàcia a l'acció de la resposta dels poders públics".

A més, segons Sánchez, cal mantenir el "respecte institucional"."Parlem poc dels servidors públics. Aquests dies he estat al centre de coordinació de València i he sentit molts servidors de la comunitat, persones encomiables que treballen dia i nit sense dormir per ajudar els seus veïns".

I en aquest sentit ha recordat que el govern espanyol, comunitats autònomes, diputacions i ajuntaments “tots som Estat”.

Reclama suport als nous pressupostos

El govern espanyol ha tingut dificultats en la negociació dels objectius de dèficit, pas previ al debat dels pressupostos generals de l'Estat per al 2025, i no disposa ara per ara del suport necessari per aprovar els comptes.

Sánchez va voler recordar que des del punt de vista econòmic, els ajuts que suposa la reconstrucció del País Valencià són "molt alts" i tindran impacte en el deute i el dèficit de l'Estat.

"Per això necessitarem uns nous pressupostos", ha dit, i "si abans de la dona deia que no eludiria la responsabilitat d'aprovar uns comptes públics, ara aquesta responsabilitat es multiplica".

Per això ha insistit que presentarà als grups parlamentaris "un nou marc pressupostari per atendre les realitats de cada comunitat autònoma i singularment de la Comunitat Valenciana"."Espero que tinguem el suport de la càmera per tenir uns PGE que avui són més necessaris que ahir", ha insistit.

Atribueix els incidents de Paiporta a grups ultra

Sánchez també ha vinculat els incidents violents d'aquest diumenge durant la visita institucional a Paiporta a grups ultra. "Crec que si un mira les imatges de la visita de diumenge, és molt fàcil diferenciar els que manifesten la seva ira de manera legítima, per la frustració i situació que viuen, altres ultres perfectament organitzats que intentaven fer el màxim mal possible a les autoritats".

En tot cas va afirmar que ell es troba "bé" i que "res" el desviarà del seu objectiu. "Els protagonistes són les víctimes. Jo estic bé, agraeixo les mostres de solidaritat, i el govern i jo estem a protegir la gent", ha dit.

Demana a les administracions que rebutgin plantejaments negacionistes

Segons el president espanyol, després d'aquesta crisi de la dona queda més clar que mai que cal actuar contra el canvi climàtic. "De vegades anteriors, he dit que el canvi climàtic mata, i ho estem veient, per desgràcia, i hem d'adaptar-nos a aquesta realitat".

En aquest sentit, ha destacat que el fet que els negacionistes hagin presentat en primer lloc una querella contra l'AEMET "no és casualitat"."És una gran lliçó de com el debat polític va per una banda i la realitat de la gent va per l'altra".

"Com a la covid, sempre faré un agraïment exprés als científics, i recolzaré i finançaré la ciència al nostre país", ha dit, i "m'agradaria que la resta d'administracions no s'abonessin a discursos irresponsables de negacionistes del canvi climàtic".