El fenomen meteorològic que arriba dilluns a Catalunya i que preocupa al Meteocat

per Mireia Puig

Després d'un cap de setmana marcat pel vent intens, Catalunya es prepara per a un canvi brusc d'escenari meteorològic a partir d'aquest dilluns. Segons el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat), els pròxims dies estaran dominats per cels assolellats, però amb un descens tèrmic considerable que es notarà a tot el territori. Aquesta variació de temperatures anirà acompanyada d'un fenomen que genera inquietud: la formació de glaçades en bona part de la geografia catalana, especialment durant les hores nocturnes i les primeres franges del matí.

De la ventada al fred

El cap de setmana ha estat testimoni de ratxes de vent que han obligat a extremar les precaucions en nombroses comarques catalanes, amb episodis de tancaments puntuals de carreteres de muntanya i una notable baixada de les sensacions tèrmiques. Tanmateix, el Meteocat subratlla que, una vegada amaini el vent, el protagonisme passarà a la baixada dels termòmetres.

| Pexels, Oleg Magni

L'absència de nuvolositat i el calmat dels vents permeten la ràpida pèrdua de calor en superfície, condició ideal perquè es produeixin glaçades, tant en zones d'interior com en alguns punts de la costa, si bé amb menor freqüència.

Un desplom de temperatures generalitzat

Segons els models de predicció, el dilluns es llevarà amb unes mínimes significativament més baixes de l'habitual per a l'època, arribant a valors negatius en àmplies regions del prelitoral i valls interiors. En comarques com el Bages, l'Anoia, el Vallès Oriental o fins i tot a la Plana de Vic, es podrien registrar mínimes per sota dels 0 °C de forma estesa.

En les àrees muntanyoses o properes al Pirineu, aquesta baixada tèrmica serà encara més marcada, amb registres que podrien endinsar-se diversos graus sota zero. Els observadors han d'estar atents a l'aparició de plaques de gel en calçades, principalment en vies secundàries i en hores de menor trànsit, on les capes de gebre no s'eliminen amb facilitat.

Conseqüències de les glaçades

La presència de glaçades té implicacions significatives per a diferents sectors. En l'àmbit agrícola, és fonamental protegir els cultius més sensibles i, si escau, implementar mesures com reg per aspersió o sistemes que augmentin la temperatura en hivernacles.

| Canva Pro, ACN, XCatalunya

La ramaderia, per la seva banda, requereix d'atenció addicional als abeuradors, que podrien arribar a congelar-se. També el sector de la construcció es veu afectat, ja que el formigó i altres materials poden patir alteracions quan es treballa a l'aire lliure amb temperatures extremes.

Quant a la circulació viària, la principal recomanació és que els conductors revisin l'estat dels pneumàtics i consultin la informació de trànsit abans d'emprendre el viatge, sobretot si han de desplaçar-se per zones amb alt risc de glaçades. La formació de gel a l'asfalt pot provocar derrapatges i frenades ineficaces, multiplicant les possibilitats d'accidents.