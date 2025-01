Espectaculars imatges de la pedregada en una comarca catalana

La tarda d'ahir ha deixat escenes sorprenents a la comarca d'Osona, on una intensa calamarsa ha descarregat en qüestió de minuts. En concret, el fenomen s'ha observat a Centelles, tal com mostren les impactants imatges compartides pel Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat).

En el vídeo, es pot apreciar com el carrer, els vehicles estacionats i les voreres queden coberts per una capa de gel. Fruit de la precipitació sòlida que ha caigut de forma sobtada. Aquest episodi, que va tenir lloc prop del capvespre, va agafar desprevingut a més d'un resident.

Que, en veure per la finestra, va descobrir que l'aigua havia donat pas a petits grànuls de gel capaços de causar estralls en la visibilitat i la circulació. Encara que es tracti d'un fenomen relativament habitual en les fases de canvi de temperatura. La rapidesa amb què es forma i la intensitat amb què colpegen els calamars sovint provoquen un notable astorament entre la població.

Causes de la calamarsa

Les calamarssades es formen quan les corrents ascendents en un núvol de tipus cumulonimbus mantenen els cristalls de gel en suspensió més temps de l'habitual. Afegint successives capes d'aigua que es va congelant al seu voltant.

| Soupstock

Quan aquest procés, alimentat per la humitat i la inestabilitat atmosfèrica, culmina en l'augment de pes dels calamars, aquests descendeixen amb força cap a la superfície terrestre. A Osona, la combinació d'aire fred en altura i l'arribada d'una massa d'aire una mica més humit hauria propiciat l'aparició sobtada de la tempesta.

Efectes sobre la població i el trànsit

Encara que la intensitat no ha estat prolongada, les conseqüències han resultat prou cridaneres com per generar una ràfega de trucades de curiosos i veïns als serveis municipals. Alguns conductors que circulaven per la zona han hagut d'extremar la precaució, ja que l'asfalt es torna relliscós quan es cobreix d'aquest tipus de precipitació sòlida.

En aquestes circumstàncies, és recomanable reduir la velocitat, mantenir la distància de seguretat i, si fos necessari, aturar-se en un lloc segur per evitar relliscades.

Per la seva banda, els vianants que es trobaven al carrer també han hagut d'actuar amb cautela. La barreja de calamarsa i aigua pot convertir les voreres en una superfície molt relliscosa, amb risc de caigudes.

Afortunadament, segons les primeres informacions, no s'han reportat incidents de gravetat a Centelles ni danys materials de gran envergadura. Més enllà d'algunes fulles i branques que van caure per l'impacte dels calamars en arbres ornamentals.

Així doncs, la calamarsa que ha descarregat a Centelles no només ha aportat un espectacle inusual al capvespre. Sinó que també evidencia la necessitat d'estar alerta davant els canvis que pot portar la meteorologia a Catalunya, especialment en períodes d'inestabilitat atmosfèrica.

De moment, la previsió no apunta a episodis similars de forma immediata, però amb la variabilitat de l'hivern, res no es pot descartar en el transcurs de les pròximes jornades.