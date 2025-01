L'estrany canvi de temps que arriba el cap de setmana: Ho confirma el Meteocat

L'últim butlletí del Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) adverteix d'un gir important en les condicions meteorològiques per a aquest cap de setmana. Tot i que les jornades prèvies han mantingut un cert aire hivernal, la previsió actual apunta a un descens notable de les temperatures i a l'aparició de precipitacions aïllades, que dissabte estaran presents fins aproximadament migdia i després quedaran restringides al vessant nord del Pirineu.

Divendres donarà senyals primerenques d'aquest canvi de temps, amb un ambient més fresc de l'habitual a la majoria de comarques catalanes. Encara que no es descarta algun ruixat dispers en zones de costa o prelitoral, el Meteocat assenyala que el més destacable serà l'inici d'una baixada progressiva dels termòmetres. Al Pirineu, podrien registrar-se nevades a cotes mitjanes, un avançament del que s'espera per a la jornada següent. Mentrestant, les valls interiors continuaran amb boires matinals que, si bé no seran tan denses com en setmanes anteriors, podrien seguir complicant la visibilitat en certs trams de carretera.

Dissabte amb precipitacions i refredament general

Dissabte serà el dia crític pel que fa a inestabilitat meteorològica. El Meteocat apunta que hi haurà precipitacions aïllades fins a mig matí, moment a partir del qual es retiraran progressivament a la zona pirinenca. Això significa que el gruix del territori experimentarà pluges o ruixats ocasionals en la primera franja del dia, mentre que el Pirineu viurà un episodi que podria traduir-se en nevades més consistents a cotes mitjanes-altes. Es recomana als conductors que circulin per carreteres de muntanya extremar la precaució, especialment en aquelles comarques amb passos elevats o ports exposats a les inclemències.

La baixada de temperatures es farà sentir de manera més evident. Encara que no es preveuen glaçades generalitzades a cotes baixes, sí que serà recomanable portar abric addicional si es van a realitzar activitats a l'aire lliure. En entorns rurals i fons de vall, les mínimes podran situar-se en valors propers a 0 °C, reforçant la sensació de fred hivernal que fins ara havia resultat més suau. Aquest refredament es deixarà notar també a les zones costaneres, on els valors diürns podrien reduir-se un parell de graus respecte a dies anteriors.

| arrfoto, Getty Images Signature: gdagys, XCatalunya

Diumenge amb ambient més estable

De cara a diumenge, el Meteocat preveu una millora notable, amb cels més clars a la majoria de comarques. No obstant això, l'ambient seguirà sent fred, i l'entrada de vents de component nord o nord-oest en alguns punts pot incrementar la sensació tèrmica de baixa temperatura. Al Pirineu, les nevades que quedin de la jornada anterior tendiran a remetre o concentrar-se als cims més elevats i al vessant nord. D'altra banda, les precipitacions a la resta del territori seran escasses o nul·les, obrint-se pas els clars i un sol que, malgrat la seva presència, no aconseguirà temperar massa l'aire.