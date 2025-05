A Espanya miren amb enveja els embassaments catalans: segueixen les bones notícies

Catalunya continua la seva sòlida recuperació hídrica, assolint un destacat 77,16% de la capacitat total dels seus embassaments a les conques internes, superant així, per primera vegada en molts mesos, la mitjana estatal que avui està en 77,1%. Aquesta dada marca un punt d'inflexió molt positiu per a la regió catalana, que venia travessant mesos de sequera preocupant, i ara ofereix un panorama hídric que moltes regions espanyoles observen amb certa enveja.

El territori català ha experimentat una notable millora respecte al dia anterior, quan les reserves se situaven en el 76,69%, confirmant una tendència ascendent constant durant les últimes setmanes gràcies a les recents pluges.

Dins del conjunt català, els embassaments continuen oferint xifres que conviden a l'optimisme. Foix continua sobresortint en situar-se al 100,26% de la seva capacitat màxima, mantenint-se ple per diversos dies consecutius. De manera similar, l'embassament de La Baells, ubicat a Cercs, presenta una ocupació excepcionalment alta del 98,83%, mantenint nivells propers a la seva capacitat total i proporcionant tranquil·litat al subministrament hídric local.

| ACN

Així mateix, l'embassament de Sant Ponç, a Clariana de Cardener, continua demostrant una sòlida recuperació amb una ocupació actual del 91,43%, oferint estabilitat i bones perspectives per afrontar la temporada estival sense majors inconvenients. La Llosa del Cavall, a Navès, també reflexa una tendència positiva. Es troba ara en un nivell del 72,77%, evidenciant un creixement sostingut i un progrés considerable comparat amb la dramàtica situació de fa un any, quan amb prou feines arribava al 20% de la seva capacitat.

A l'altre costat de la balança

No obstant això, alguns embassaments continuen generant inquietud, com és el cas de Siurana, situat a Cornudella de Montsant, amb un 25,92%, i especialment Riudecanyes, amb un 60,66%. Aquests nivells, encara que lleugerament superiors als del dia anterior, mantenen l'atenció constant dels gestors hídrics per la seva importància estratègica per a l'agricultura local.

En comparar aquestes xifres amb les de la resta d'Espanya, és notable que la situació catalana sigui superior a la mitjana estatal del 77,1%, segons dades recents publicades per Embalses.net. Malgrat aquesta dada favorable, Catalunya continua encara lluny d'altres regions del nord i nord-oest espanyol, on els embassaments superen àmpliament el 90% de la seva capacitat. Especialment destacable és la conca interna del País Basc, que arriba al ple absolut amb un 100%.

En contrast, altres regions d'Espanya mostren panorames més preocupants. Andalusia presenta nivells propers al 56%, mentre que la conca del Segura travessa una situació crítica, amb menys del 30% d'ocupació, xifres que reflecteixen un fort contrast respecte al positiu panorama català actual.