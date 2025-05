Alerta del Meteocat en 17 comarques avui, empitjora la previsió de pluja: On afecta

Ja ens estàvem començant a il·lusionar amb un temps més estable i agradable, però aquest dimecres la situació es mantindrà en la tendència plujosa dels últims dies. L'Agència Meteorològica Catalana acaba d'emetre una actualització de l'avís per situacions meteorològiques de perill, alertant d'un canvi significatiu en les condicions del temps durant les pròximes hores, afectant especialment nombroses comarques de l'interior.

Previsió actualitzada: Risc de pluges fortes amb tempestes

La situació meteorològica anunciada per Meteocat per a aquest dimecres 14 de maig presenta un nivell de perill moderat (2 sobre 6), amb previsions que poden superar els 20 litres per metre quadrat en tan sols 30 minuts. Aquest fenomen, que arriba acompanyat per tempestes elèctriques i la possibilitat de calamarsa o pedra petita, afectarà amb més intensitat a partir de primera hora de la tarda, estenent-se durant diverses hores fins entrada la nit.

Els mapes de predicció assenyalen clarament les zones més exposades. Inicialment, els ruixats es formaran a les zones del Pirineu i Prepirineu, així com en punts dispersos del prelitoral català. A mesura que avanci la tarda, aquestes precipitacions tempestuoses es desplaçaran cap a les comarques de l'interior, especialment cap a la depressió Central.

| Meteocat

Les 17 comarques en alerta segons Meteocat

El Meteocat especifica que fins a 17 comarques estan sota avís especial durant el dia d'avui. Aquestes són: Ribera d'Ebre, Priorat, Baix Camp, Urgell, Alt Urgell, Pla d'Urgell, Segrià, Garrigues, Alt Camp, Conca de Barberà, Segarra, Anoia, Bages, Solsonès, Noguera, Pallars Jussà i Berguedà. Aquestes àrees presenten condicions especialment favorables per a tempestes fortes, amb fenòmens puntuals com calamarsa petita, vent fort i activitat elèctrica intensa.

En el cas de la depressió Central, la previsió és especialment preocupant ja que, encara que la majoria de precipitacions seran moderades, existeix un clar potencial perquè en punts específics es registri pluja molt intensa en intervals curts. Això eleva el risc d'inundacions puntuals en zones baixes o especialment vulnerables, sobretot en àrees urbanes o llocs amb drenatges deficients.

L'evolució d'aquest episodi tempestuós segons els últims mapes meteorològics oferts per Meteocat indica clarament tres fases al llarg del dia. Des de primera hora fins a migdia, el temps es mantindrà tranquil amb predomini del sol o núvols poc significatius. No obstant això, al final del matí començaran a aparèixer núvols d'evolució en àrees del Pirineu i prelitoral que desembocaran en ruixats puntuals.

Entre les 14:00 i les 20:00 hores serà el període crític de l'episodi tempestuós. Durant aquestes hores s'espera que els ruixats, acompanyats per tempestes elèctriques i calamarsa petita, s'intensifiquin i es generalitzin especialment a la meitat occidental de Catalunya. Aquesta franja horària requerirà especial precaució, especialment per a aquells que tinguin previst desplaçar-se o realitzar activitats a l'aire lliure.

Finalment, a partir de les 20:00 hores i fins a la mitjanit, la intensitat de les precipitacions disminuirà gradualment, desplaçant-se cap a l'est i dissipant-se a poc a poc.