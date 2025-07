Els embassaments catalans reben les pluges preparats per evitar catàstrofes

El sistema hídric català s'enfronta avui a un nou episodi de pluges intenses, i ho fa amb una estratègia molt més preventiva que la viscuda fa tot just unes setmanes, quan el sobreompliment del pantà de Foix va provocar el desbordament del riu i danys importants a la costa del Garraf i del Baix Penedès. Aquesta vegada, l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) i els ajuntaments més exposats han après la lliçó i han posat en marxa mesures anticipades per evitar que l'arribada de noves precipitacions extraordinàries es converteixi en un nou maldecap.

El Meteocat ha activat l'alerta taronja per possibles pluges torrencials durant la jornada d'avui dimecres. En comarques com el Baix Penedès, el Tarragonès, el Baix Camp i l'Alt Camp, es podrien superar els 40 litres per metre quadrat en només mitja hora, cosa que eleva l'alerta a nivell 4 sobre 6. La por en poblacions com Cunit i Cubelles és real: els alcaldes adverteixen que una nova tromba de 50 o 60 litres podria posar el Foix i el seu entorn "al límit" i provocar un altre episodi d'inundacions.

Per això, l'ACA ja ahir a la tarda va obrir una de les comportes del pantà de Foix, amb un cabal de fins a 5 m³/segon, per alliberar més de 400.000 metres cúbics i guanyar capacitat d'absorció abans del temporal. Aquest desembassament preventiu era necessari perquè l'embassament, saturat de fang i amb part de les seves comportes inutilitzades, gairebé no comptava amb marge de maniobra. L'objectiu és evitar que l'aigua acumulada torni a desbordar el riu i causi danys al litoral, sobretot a les platges, que encara arrosseguen les conseqüències de la darrera avinguda.

Novetats també a Susqueda

No només Foix està en el punt de mira. A Susqueda, un dels embassaments més grans i importants del sistema, l'empresa Endesa, juntament amb l'ACA i Protecció Civil, ha implementat un ambiciós pla d'emergències (PEP) que inclou la instal·lació de disset sirenes en set municipis de l'entorn. De moment ja s'han col·locat catorze dispositius estratègicament situats per poder alertar ràpidament la població si hi hagués algun incident a la presa.

Aquestes sirenes, alimentades amb energia solar i capaces d'emetre avisos a més de 75 decibels, formen part d'un sistema integral que busca minimitzar riscos en cas d'accident greu o trencament. El pla, que estarà completament operatiu el 2025, preveu també campanyes informatives per als ajuntaments i els veïns potencialment afectats.

L'activació d'aquests mecanismes de seguretat i el desembassament controlat a Foix demostren el gir en la gestió dels embassaments catalans: de la reacció a la prevenció. La coordinació entre ACA, Protecció Civil i les empreses gestores pretén garantir que les pluges, lluny de ser una amenaça, es converteixin en una oportunitat per reforçar el sistema sense posar en risc la població ni l'entorn.

Així estan els embassaments avui

Pel que fa a la situació hidrològica d'avui, els embassaments catalans segueixen una tendència de baixada sostinguda, típica de l'estiu. Les reserves totals cauen al 77,11%, amb un descens diari de 0,20 punts i una caiguda setmanal acumulada de l'1,12%. L'excepció positiva continua sent Sau, que suma una altra petita pujada i se situa al 64,29%, mentre que la resta de pantans, com Susqueda (-0,42), la Baells (-0,21), Riudecanyes (-0,55) i Darnius Boadella (-0,26), acusen el desgast de les altes temperatures i la demanda.

Foix encara es manté en nivells històricament alts (100,29%), però amb una baixada controlada. La Llosa del Cavall, Sant Ponç i Siurana ajusten els seus nivells sense grans ensurts.