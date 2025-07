L'AEMET també alerta Catalunya per les pluges intenses: 'Es poden produir...'

L'episodi de pluges que afecta gran part de Catalunya ha fet un salt en el seu nivell de perillositat després de l'última actualització de l'Agència Estatal de Meteorologia (AEMET). Aquest dimecres 23 de juliol, l'organisme ha activat una alerta vermella per pluges molt fortes i persistents a la Depressió Central de Barcelona, una franja geogràfica que engloba comarques densament poblades i especialment vulnerables a les precipitacions torrencials. L'avís eleva al màxim el nivell de risc hidrometeorològic i confirma que l'episodi ja supera el llindar d'una tempesta estival habitual.

L'alerta emesa per l'AEMET preveu que, en les pròximes hores, es puguin registrar acumulacions superiors als 60 litres per metre quadrat en només una hora, i que s'arribi als 120 mm en dotze hores, especialment entre el migdia i la nit. Es tracta de xifres excepcionals que, en zones urbanes o amb drenatge deficient, poden provocar inundacions sobtades, desbordaments de rieres, basses d'aigua a la xarxa viària i afectacions ferroviàries.

La Depressió Central de Barcelona —que inclou municipis com Igualada, Manresa, Vic, Sabadell i Granollers— ja estava sota observació des de primera hora per part de Meteocat i Protecció Civil. L'activació de l'alerta vermella per part de l'AEMET confirma que els models apunten a una intensificació perillosa de l'episodi durant les pròximes hores.

| Canva

Extensió del risc: Girona, Tarragona i Lleida també sota avís

A més del centre de Barcelona, gran part del prelitoral i litoral de Tarragona i Girona està sota avís taronja, amb la possibilitat de pluges de fins a 40 o 60 mm en una hora, i acumulacions de 80 mm en 12 hores. En zones com el Pirineu i Prepirineu de Girona, es preveuen a més tempestes amb calamarsa de gran mida i ràfegues de vent fortes.

A Lleida, tot i que el risc és una mica menor, es mantenen avisos grocs a la Depressió Central, el Pirineu i a la Vall d'Aran per ruixats de fins a 25 mm en una hora, acompanyats d'aparell elèctric i calamarsa ocasional. A l'Empordà, el perill es multiplica no només per la pluja, sinó també per l'episodi de vent del nord i nord-oest que podria deixar ràfegues de fins a 60 km/h i un onatge de fins a tres metres la matinada de dijous.

Alerta màxima fins a mitjanit: hores clau entre el migdia i la tarda

Segons l'AEMET, el tram horari més crític se situa entre les 12:00 h i les 21:00 h, quan l'activitat convectiva assolirà la seva màxima intensitat. Es tracta d'un interval de risc real en què no es descarta la formació de trombes d'aigua o fins i tot mànegues marines, donades les condicions d'humitat, inestabilitat i convergència de vents que dominen en nivells mitjans i alts de l'atmosfera.

Els mapes del model ECMWF difosos pel Meteocat mostren com una àrea de baixes pressions en alçada avança sobre el nord-est peninsular, generant un fort aixecament de l'aire càlid i humit que actua com a disparador de les tempestes més intenses.