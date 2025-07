Imatges alarmants de les pluges a Catalunya, Meteocat avisa: 'Els xàfecs...'

Catalunya viu aquest dimecres un episodi de tempestes intenses que no només està deixant registres de precipitació elevats, sinó també imatges impactants que ja circulen per les xarxes socials. Carrers inundats, avingudes convertides en rius i una pedregada que ha sorprès els veïns del Pirineu. El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha confirmat que els xàfecs estan guanyant intensitat i que s'han format nuclis molt actius entre el Pallars Jussà i la serralada del Cadí, just on conflueixen els vents de superfície.

Un dels primers municipis a quedar sota el focus de la tempesta ha estat Tremp, on un vídeo compartit per un usuari mostra una pluja intensa i continuada, acompanyada de calamarsa de gran mida que ha cobert carrers i voreres. L'escena mostra una de les principals artèries de la localitat sota un aiguat tan fort que dificulta la visibilitat fins i tot a plena llum del dia.

A pocs quilòmetres, a l'Alta Ribagorça, els veïns de Vilaller i la Vall de Barravés han viscut una situació encara més alarmant: una forta pedregada, amb impacte visible en estructures urbanes com marquesines i arbres. Les imatges, difoses a les xarxes per usuaris locals, revelen acumulacions de calamarsa que han arribat a embussar clavegueres i provocar escorrenties ràpides en carrers inclinats.

| X: @lotisen

Confirmació oficial: nuclis tempestuosos actius al Pirineu i Prepirineu

En el seu darrer comunicat, el Meteocat ha compartit una animació del radar que confirma el que ja era evident sobre el terreny: els xàfecs no només persisteixen, sinó que s'intensifiquen. Les zones més actives del moment es concentren entre el Pallars Jussà, la Noguera, el Solsonès i l'extrem nord del Berguedà, coincidint amb la convergència de vents en superfície, un fenomen que afavoreix el desenvolupament de tempestes intenses.

Segons els meteoròlegs, aquesta situació es mantindrà almenys durant tota la jornada de dimecres, amb especial atenció al tram entre el migdia i la tarda, on la convecció arriba al seu punt àlgid i és més probable l'aparició de calamarsa, esclafits tèrmics o fins i tot fenòmens severs com mànegues o trombes d'aigua.

L'alerta s'estén: l'episodi no ha tocat sostre

L'episodi no es limita al Pirineu. La depressió central de Catalunya, inclosa dins l'alerta vermella emesa per l'AEMET, també ha començat a registrar acumulacions molt ràpides de pluja i tempestes amb aparell elèctric. El risc és especialment elevat en municipis com Manresa, Igualada, Vic i Ripoll, on les primeres imatges ja mostren un increment sostingut de la intensitat de la pluja.

Protecció Civil manté actiu el Pla INUNCAT en fase d'alerta i ha recomanat no circular per zones inundables, evitar activitats a l'aire lliure i retirar objectes de l'exterior que puguin ser arrossegats per l'aigua o el vent.