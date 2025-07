Salvador Illa perd els papers i insulta Sílvia Orriols al Ple del Parlament

per Rubèn Novoa

Sílvia Orriols ha tornat a fer trontollar el Parlament. A la darrera sessió de control al president de la Generalitat abans de les vacances, la líder d’Aliança Catalana ha posat contra les cordes Salvador Illa amb una pregunta directa i incòmoda: la Conselleria d’Igualtat i Feminismes estudia sancionar-la per haver prohibit el burquini a la piscina municipal de Ripoll?

Orriols ha denunciat l’actitud inquisitorial del Govern i ha defensat la seva mesura com una acció necessària per “garantir la seguretat i la higiene dins les piscines públiques” i “protegir els drets i llibertats de les nenes i dones”, independentment del seu origen. Ha criticat la Generalitat per mirar cap a una altra banda davant la submissió religiosa i ha afirmat sense embuts: “Ripoll marca el camí”.

A més, ha acusat el Govern de tenir una doble vara de mesurar: “Als hotels on vostès estiuegen no hi ha ni rastre del burquini”. I ha conclòs: “Mentre vostès s’enlluernen i embadaleixen amb la mitja lluna, Ripoll marca el camí”.

Illa perd els papers i insulta Orriols

El president Illa ha perdut la compostura i ha respost amb una barreja de menyspreu, insults i generalitzacions que han provocat indignació entre els seguidors d’Aliança Catalana. “Vostè, defensora de les dones? Quina broma de mal gust és aquesta?”, ha etzibat, acusant-la d’encendre el país i de practicar “un discurs d’odi”.

| Parlament

Amb to paternalista, Illa ha intentat retratar Orriols com una política perillosa i sense valors, i fins i tot ha dit que “no és digna de representar Catalunya”. Però la resposta d’Orriols ha estat contundent: “Soc, mal que li pesi, la digna representant de més de 120.000 catalans”, recordant que les enquestes auguren una pujada i que, malgrat els cordons sanitaris, Aliança Catalana avança imparable.

Gaza, islamisme i doble moral

En un moment especialment punyent, Illa ha volgut utilitzar el conflicte a Gaza per deslegitimar Orriols. Però el seu intent se li ha girat en contra. Orriols ha reconegut que les imatges són escandaloses, i ha retret que Hamas no alliberi els ostatges, criticant la instrumentalització del seu propi poble amb finalitats ideològiques i antisemites.

Amb una serenor impecable, Orriols ha deixat clar que el que és escandalós no és denunciar l’islamisme, sinó que el Govern català dediqui recursos públics a normalitzar-lo mentre ataca qui en fa denúncia. Quan es disposava a continuar, el president del Parlament li ha tallat el micròfon, seguint el procediment habitual. Però el missatge ja havia quedat ben clar.

| Parlament

L’Estat contra Ripoll

Amb aquesta intervenció, Orriols ha tornat a posar de manifest que l’Ajuntament de Ripoll no es doblega. Mentre la Generalitat estudia com sancionar-la, Aliança Catalana creix en suport i credibilitat. L’atac del Govern d’Illa no fa més que reforçar el relat d’Orriols: Catalunya necessita un canvi de rumb que posi fi a la submissió multicultural i defensi de veritat la llibertat, la igualtat i la civilització europea.