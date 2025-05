Embassaments catalans continuen marcant tendència contra Espanya: Fregant l'excel·lent

La situació hídrica a Catalunya continua mostrant una evolució notablement positiva, especialment si es compara amb la mitjana espanyola. Segons les últimes dades proporcionades per la Generalitat, els embassaments de les conques internes catalanes es troben actualment al 79,25% de la seva capacitat total, mentre que des d'embalses.net la xifra s'eleva lleugerament fins al 79,76%. Sigui quin sigui el dada exacta, el cert és que Catalunya es troba molt a prop d'entrar en el que els experts qualifiquen com a nivell "excel·lent", amb embassaments que comencen a aproximar-se al 80% (nivell 9 de 10).

Comparativament, Catalunya està situada en una posició avantatjosa respecte a altres conques hidrogràfiques de l'Estat espanyol. Per exemple, està notablement per davant de la conca del Xúquer (64,05%), Guadiana (70,87%), Guadalquivir (61,10%) i Mediterrània Andalusa (57,58%), i clarament per sobre del preocupant estat de la conca del Segura, que amb prou feines arriba a un preocupant 30,96%.

No obstant això, Catalunya encara no supera les conques més afavorides per les pluges, com la de l'Ebre (89,38%), el Miño-Sil (87%) o les conques cantàbriques, que freguen o superen el 90%. Especialment destacada és la conca interna del País Basc, amb un espectacular 95,24%.

| ACN

Lleugeres baixades a Catalunya

Analitzant les dades concretes dels embassaments catalans respecte a ahir dilluns, trobem fluctuacions interessants. L'embassament de Sau, un dels principals, ha experimentat un lleu descens, passant del 70,79% a l'actual 69,23%. Malgrat aquest petit retrocés, continua en bons nivells respecte a l'any passat. D'altra banda, Susqueda destaca positivament assolint el 81,24%, mostrant una clara recuperació respecte a xifres anteriors.

L'embassament de Foix, situat a Castellet i la Gornal, manté una situació privilegiada amb un 99,51% de capacitat, fregant novament el ple, malgrat una lleugera baixada respecte a les dades del cap de setmana. Sant Ponç també presenta un excel·lent estat al 93,70%, reafirmant la seva bona situació.

En canvi, embassaments com el de Siurana (26%) o Riudecanyes (61,02%) continuen en xifres preocupants, allunyats de la bona salut hídrica que caracteritza la majoria de les altres conques internes catalanes. L'ACA ja ha començat a implementar mesures específiques per a aquestes zones, destacant especialment les accions preses recentment a Siurana i Riudecanyes.

Així doncs, Catalunya continua demostrant una gestió eficient i efectiva dels seus recursos hídrics, quelcom fonamental en temps de creixent incertesa climàtica. Aquesta excel·lent gestió permet mirar amb optimisme els pròxims mesos, encara que sense perdre de vista la prudència necessària en àrees encara vulnerables.