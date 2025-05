Confirmat, solució trobada per a la sequera: 'Els embassaments recuperaran...'

per Iker Silvosa

Catalunya respira amb alleujament després de mesos complicats a causa de la intensa sequera viscuda des de finals de l'any 2020. L'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) acaba d'anunciar un ambiciós pla de 4,2 milions d'euros en ajudes destinades especialment a les zones més castigades, com les conques del Siurana, Riudecanyes i Montsant, amb l'objectiu clar de recuperar definitivament la capacitat hídrica dels embassaments afectats.

Les ajudes aprovades per l'ACA beneficiaran directament un total de 31 projectes, distribuïts principalment a les comarques del Priorat (21), Baix Camp (8), Conca de Barberà (1) i Ribera d'Ebre (1). Aquestes subvencions permetran dur a terme inversions totals properes als 4,9 milions d'euros, cobrint de mitjana el 91% dels costos totals d'execució de les obres necessàries.

Entre les actuacions contemplades es troben millores essencials, com el transport d'aigua mitjançant camions cisterna, reparacions de fuites, construcció de noves captacions, millores en els dipòsits existents i tractaments avançats de potabilització de l'aigua. Amb aquesta iniciativa, l'ACA pretén assegurar l'estabilitat hídrica i minimitzar la vulnerabilitat davant futures sequeres prolongades.

| ACN

Seguim amb millores

Aquest important anunci coincideix amb un altre dia positiu per a les reserves d'aigua a Catalunya, amb un nivell general del 78,03% a les conques internes, una xifra que millora lleugerament respecte al dia anterior (77,65%). Embassaments destacats com el de Susqueda, que arriba ja a un sòlid 74,51%, i el de Sant Ponç, situat en un destacat 92,75%, reflecteixen clarament aquesta millora.

No obstant això, els embassaments objecte de la intervenció directa d'aquestes ajudes, com Siurana (25,95%) i Riudecanyes (60,86%), romanen en nivells que requereixen atenció especial i accions concretes. Precisament aquests embassaments, juntament amb el Montsant, són els beneficiaris prioritaris del pla d'inversions de l'ACA, reconeixent així la seva situació crítica després d'un període prolongat de sequera.

| ACN

L'ACA també ofereix facilitats importants per assegurar l'èxit del pla. Una d'elles és permetre avançar fins al 100% de l'import de les subvencions concedides, prèvia sol·licitud, per tal d'agilitzar al màxim l'execució de les obres. Així mateix, es contempla una flexibilitat addicional en la gestió dels projectes, permetent modificacions tècniques sempre que no suposin un increment en el cost total aprovat.

No obstant això, és important destacar que aquestes ajudes tenen condicions específiques. Estan dirigides a entitats locals o agrupacions d'aquestes ubicades exclusivament a les àrees esmentades i que no tinguin accés a la xarxa de subministrament gestionada pel Consorci d'Aigües de Tarragona (CAT).