Continuen les pluges: El Meteocat anuncia on afectaran durant la setmana

En un escenari climàtic marcat per la variabilitat primaveral, Catalunya encararà els pròxims dies amb la mirada posada al cel. L'atmosfera, lluny d'estabilitzar-se, continua jugant un paper protagonista en la vida quotidiana dels ciutadans, especialment per a aquells que resideixen en zones de muntanya o planifiquen activitats a l'aire lliure.

Amb l'arribada de l'equador de maig, la meteorologia es converteix en un factor determinant per al dia a dia, amb canvis de temperatura i fenòmens que podrien sorprendre més d'un.

Dinàmica atmosfèrica inestable a la meitat nord de Catalunya

L'últim pronòstic de Meteocat dibuixa una setmana marcada per la inestabilitat atmosfèrica, concentrada especialment a les àrees de muntanya de la meitat nord. Segons la previsió publicada, els pròxims dies estaran dominats per un patró típic de la primavera avançada: cels variables, ruixats intermitents i descensos tèrmics que es faran més patents a partir del dijous.

Per al dimecres, el mapa mostra com el sol resistirà en bona part del litoral i l'interior sud, mentre que els núvols i els primers indicis de precipitació comencen a guanyar terreny al Pirineu i Prepirineu. Les imatges meteorològiques revelen que aquests episodis no seran encara generalitzats, però sí prou significatius per alterar la sensació tèrmica i l'ambient a les comarques més septentrionals.

El dijous serà un punt d'inflexió: la línia descendent de temperatures —indicada en el gràfic— coincideix amb l'arribada de nuvolositat més compacta i precipitacions en àrees com la Garrotxa, Ripollès, Alta Ribagorça, Vall d'Aran i punts de la Cerdanya. El Meteocat adverteix que la dinàmica es mantindrà activa, amb xàfecs que, encara que localitzats, podran ser intensos en zones de muntanya i anar acompanyats de tempestes ocasionals.

Temperatures en descens: un respir després de la calor prematura

Un dels aspectes més destacats del nou pronòstic és el descens lleuger de les temperatures previst a partir del dijous. Després d'unes jornades marcades per valors superiors a la mitjana al litoral i prelitoral, la irrupció de masses d'aire més fresc des del nord propiciarà una baixada apreciable, sobretot a l'interior i la meitat nord.

El contrast tèrmic entre l'inici i el final de la setmana serà perceptible, proporcionant cert alleujament després de la calor anòmala de dies anteriors.

Aquest descens tèrmic contribuirà a que les precipitacions siguin més persistents en cotes elevades i, en alguns punts, puguin venir acompanyades de fenòmens de convecció, com tempestes de tarda, típiques d'aquesta època. El litoral i comarques del sud, per la seva banda, notaran menys l'impacte de la baixada, encara que també experimentaran cels més tapats i un ambient més fresc, especialment al caure la tarda.

El divendres consolida la inestabilitat: on es notaran més les pluges

La tendència per al divendres apunta a la consolidació de la inestabilitat, amb pluges que podrien estendre's a zones de l'interior central i continuar afectant el Pirineu, Prepirineu i la Catalunya Central. Les imatges del Meteocat destaquen una major dispersió de les precipitacions, que aniran alternant amb clars i moments de calma, però que mantindran la tònica d'humitat i ambient fresc.

El pronòstic suggereix que el cap de setmana començarà sota la mateixa dinàmica: la pressió atmosfèrica baixa i l'aportació d'humitat des de l'Atlàntic i el Mediterrani afavoriran la formació de nous ruixats, encara que la irregularitat serà la nota dominant. És a dir, s'espera una meteorologia molt canviant, amb pluges que poden sorprendre en qüestió de minuts, especialment en zones muntanyoses i valls.

Recomanacions per afrontar la setmana sota la inestabilitat meteorològica

La previsió de Meteocat convida a estar atents als canvis bruscos de temps, especialment aquells que tinguin previst desplaçar-se per la meitat nord de Catalunya o gaudir d'activitats a l'aire lliure a la muntanya. És recomanable consultar diàriament les actualitzacions de l'agència meteorològica, ja que la variabilitat atmosfèrica pot generar episodis intensos i localitzats difícils d'anticipar amb moltes hores d'antelació.

Es recomana portar sempre roba adequada per a la pluja i el descens de temperatures, així com extremar les precaucions a la carretera en cas de xàfecs o tempestes puntuals. Els agricultors i treballadors del sector primari hauran de romandre vigilants davant la possibilitat de precipitacions localment intenses, que podrien modificar les condicions de treball al camp.