Lleida i Roda de Ter, exemples de degradació i inseguretat segons Aliança Catalana

per Rubèn Novoa

Aquest dimarts, Aliança Catalana ha celebrat una roda de premsa al Parlament de Catalunya per denunciar la situació de degradació urbana i inseguretat que, segons el partit, afecta diverses localitats catalanes. L'acte ha comptat amb la participació de la diputada Rosa Maria Soberana i la regidora de Roda de Ter, Marina Quintana.

Rosa Maria Soberana ha posat el focus en la ciutat de Lleida, descrivint-la com una ciutat "deixada", on els veïns conviuen diàriament amb "vehicles rebentats, atracaments i brutícia". Segons la diputada, la degradació de l'espai públic i l'augment de la sensació d'inseguretat han provocat que molts ciutadans evitin sortir al carrer per por a ser agredits.

Augment de robatoris i actes vandàlics

Ha destacat que els robatoris i els actes vandàlics són cada cop més habituals, i que la zona comercial peatonal, una de les més importants d'Europa, s'està degradant constantment. A més, ha denunciat la presència de brutícia als carrers, contenidors desbordats i plagues, com una recent infestació de rates.

| Ruben Novoa

Per la seva banda, Marina Quintana ha exposat la situació a Roda de Ter, on ha assumit recentment el càrrec de regidora a l'oposició. Ha denunciat la possible obertura il·legal d'un centre cultural islàmic al municipi, que, segons ella, podria ser una mesquita encoberta i contravenir la normativa municipal.

Marina Quintana parla clar sobre els conflictes originats per grups d'immigrants il·legals

Quintana ha afirmat que "l'islam és incompatible amb els valors occidentals" i ha expressat la seva preocupació per la presència de grups d'immigrants en situació irregular que, segons ella, provoquen conflictes amb els veïns i generen un ambient hostil. També ha destacat el problema del trànsit a la C-153, amb un elevat volum de vehicles que travessen el municipi diàriament, i ha criticat la inoperància de l'equip de govern local, liderat per Esquerra Republicana i el PSC-PSOE.

Aliança Catalana ha anunciat que continuarà treballant per denunciar aquestes situacions i defensar la seguretat i la convivència als municipis catalans.