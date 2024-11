Divendres de vent intens a gran part de Catalunya: 4 comarques molt afectades

El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha emès el seu informe pel divendres 22 de novembre. Es destaca un escenari de fort vent que afectarà gran part del territori català.

S'estableix el nivell de perill 3 sobre 6, en quatre regions. Les alertes de nivells 1 i 2 tenyiran el mapa en gran part del país. Per a la jornada de matí s'esperen ràfegues màximes superiors als 20 metres per segon.

On afectarà més el vent

Meteocat apunta que el vent serà particularment intens a zones del Pirineu i àrees elevades. Les quatre comarques més afectades seran l'Alta Ribagorça, el Pallars Sobirà, el Pallars Jussà i l'Alt Urgell.

Aquestes zones són sensibles, ja que el perill es troba en la pròpia velocitat del vent. S'esperen ràfegues d'entre 20 i 30 metres per segon. Les alarmes estaran activades durant gran part de la jornada. Tot i això, serà entre les 6 del matí i les 12 del migdia que el mapa es tenyeixi de taronja.

| Meteocat

A les hores posteriors del dia, s'espera que el nivell d'intensitat disminueixi. Això es tradueix que ja no s'esperen velocitats superiors a 20 metres per segon. En aquest cas, Meteocat estipula el nivell d'alerta en groc --que comprèn baixa i mitjana probabilitat que es compleixin els pronòstics--.

Alerta groga a Catalunya per vent

Zones com ara la Plana de Lleida, el Prelitoral Central i la Catalunya Central experimentaran ratxes significatives de vent, encara que sense arribar a velocitats tan altes. Les províncies de Girona i Barcelona també estan parcialment afectades. En aquest cas, s'exposen a vents de component nord-oest.

Tot i això, de la mateixa manera que al nord, s'espera que la intensitat vagi baixant durant la jornada. Entre les 12 del migdia i les 18 del vespre s'espera que només la part nord tingui els nivells 1 i 2 activats.

El mapa de Catalunya, per tant, es tornarà a tenyir de verd. Quan? Entre les 18 de la tarda i les 12 de la nit. En aquest cas, les alertes per perill potencial quedaran desactivades fins a nou avís.

La velocitat del vent

20 metres per segon, 30 metres per segon... Realment, quina és la velocitat que pot assolir el vent a Catalunya? Aquests fenòmens meteorològics es mesuren a una escala de metres per segon. No obstant, veurem de quant es tracta, si es mesura en quilòmetres per hora.

| PixaBay, Efraimstochter

D'acord amb els barems de Meteocat, fins als 20 metres per segon s'activa el nivell groc: són fins a 72 quilòmetres per hora. I què passa amb els 30 metres per segon? La velocitat --traduïda-- és de fins a 108 quilòmetres per hora.