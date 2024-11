AEMET fa oficial la ciclogènesi explosiva: Borrasca Bert, quan i on afectarà

per Sergi Guillén

Les borrasques són fenòmens meteorològics que solen portar forts vents i precipitacions. Quan s'intensifiquen ràpidament, esdevenen esdeveniments més extrems. Aquests sistemes de baixa pressió poden afectar regions senceres amb temporals de vent, pluja i onatge, especialment a la tardor i l'hivern.

En algunes ocasions, les borrasques travessen processos d'intensificació tan accelerats que se'ls anomena "ciclogènesi explosiva". Aquest terme descriu un descens ràpid de la pressió atmosfèrica, que n'amplifica els efectes. L'Agència Estatal de Meteorologia (AEMET) ha confirmat que la borrasca Bert serà un d'aquests fenòmens.

Què és una ciclogènesi explosiva?

Segons AEMET, la ciclogènesi explosiva passa quan una borrasca redueix la seva pressió en almenys 24 hectopascals en 24 hores. Això provoca un augment dràstic de la intensitat dels vents i genera condicions adverses.

També coneguda com a "bombogènesi", aquest terme s'utilitza de forma sinònima, encara que pot sonar més alarmant per al públic. AEMET insisteix que el fenomen no implica explosions, sinó un procés natural del clima en latituds mitjanes.

Impacte de la borrasca Bert

La borrasca Bert, que arribarà al seu màxim desenvolupament diumenge, afectarà principalment les illes britàniques. Allí s'esperen vents huracanats i un temporal sever.

Tot i això, els efectes d'aquest fenomen també se sentiran al nord-oest d'Espanya. Galícia i Cantàbric experimentaran vents intensos i onatge important, encara que de menor magnitud que al Regne Unit.

Previsió a Espanya

A partir de dilluns, un front associat a Bert portarà pluges al nord i oest de la Península Ibèrica. Aquest front afectarà especialment comunitats com Galícia, Astúries i Castella i Lleó. AEMET destaca que l'episodi de pluges serà més moderat en comparació dels efectes a les illes britàniques.

| Pexels

La importància del seguiment meteorològic

L'agència meteorològica espanyola anima la ciutadania a consultar els avisos i les prediccions actualitzades a la seva pàgina web. A més, alerta sobre possibles canvis en l'evolució de la borrasca i els fronts associats. La vigilància constant és clau en aquest tipus desdeveniments extrems.

Amb l'arribada de Bert, AEMET posa en evidència la importància d'entendre aquests fenòmens. Les ciclogènesis explosives, tot i que són intenses, són part del comportament atmosfèric habitual en certes èpoques de l'any.

Prevencions a tenir en compte

Davant l'arribada d'aquest fenomen, l'AEMET recomana prendre mesures de precaució, especialment a les zones més afectades. A les regions del nord-oest peninsular, se suggereix limitar les activitats a l'aire lliure durant els episodis de vent intens i onatge.

Els ciutadans han de mantenir-se allunyats de les costes i evitar transitar per camins propers a rius o vessants inestables. Ja que podrien produir-se despreniments o inundacions localitzades. A més, s'aconsella assegurar objectes a terrasses i balcons per evitar que els forts vents els desplacin.

Els conductors, per part seva, han d'extremar la precaució en carreteres on el vent creuat pot ser un perill, especialment en viaductes o zones elevades. És fonamental consultar les previsions actualitzades abans de viatjar i posposar desplaçaments no essencials en cas que les condicions siguin adverses.