La dada que no recordaves del 'Gordo' de Nadal de l'any passat

per Iker Silvosa

Ja s'acosta un dels dies més esperats de l'any a Espanya: el sorteig de la Loteria de Nadal. Aquest esdeveniment no només reparteix il·lusió i premis milionaris, sinó que també es converteix en tradició per a milions de famílies. Les esperances i somnis es dipositen en dècims curosament elegits. Molts ja pensen en com invertirien el 'Gordo': des de pagar una hipoteca fins a viatjar a destins somiats.

L'any passat, però, la Loteria de Nadal va deixar un fet històric que pocs recorden. El premi 'Gordo', el més esperat de tots, va ser el més tardà de la història. La famosa bola amb el número guanyador no va aparèixer fins a les 13.16 hores. Aquesta hora va trencar tots els registres del sorteig, mantenint en suspens milions de participants fins a l'últim moment.

El número premiat va ser el 88.008, una dada que quedarà per a la memòria. Els nens del Col·legi de Sant Ildefons, encarregats de cantar els números, van començar a les 09.00 hores, com és tradició. No obstant això, les hores passaven i el 'Gordo' no apareixia, cosa que augmentava la tensió al Teatro Real ia les cases de milions de persones.

No va ser l'únic premi que es va fer esperar. El segon premi, un altre dels més desitjats, tampoc no va aparèixer fins ben entrada la jornada. Concretament, va sortir a les 13.02 hores, tan sols catorze minuts abans del premi més important. La situació va crear un ambient ple de nervis i expectació, una mica poc comú en un esdeveniment que, encara que està marcat per l'atzar, sol repartir els grans premis al llarg del matí.

| RTVE

I el 'Gordo' més matiner?

L'atzar no té pressa, i el 'Gordo' pot aparèixer en qualsevol moment del sorteig. L'any passat, però, es van superar tots els límits temporals. L'espera va ser especialment llarga per als més de 20 milions de participants que havien dipositat les il·lusions en aquest sorteig. Les imatges del públic ansiós, pendent de cada bola, van reflectir a la perfecció com va ser d'especial aquell dia.

La situació de l'any passat contrasta molt amb el 'Gordo' més matiner de la història, que es va produir l'any 2004. En aquella ocasió, el premi més important va sortir només cinc minuts després de l'inici del sorteig, a les 09.05 hores. El número afortunat va ser el 54.600, cantat pels nens Mohammad al-Chaouati i Jesús Álvarez. Aquella rapidesa va sorprendre tothom i va deixar sense marge de nervis els participants.

L'administració La Bruixa d'Or, a Lleida, va ser la gran protagonista aquell any, ja que va vendre íntegrament el número guanyador. Des de llavors, ha esdevingut un referent en la venda de dècims i en la generació de grans premis.