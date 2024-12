Ni Barcelona ni Girona, el poble on més cops ha tocat la Grossa de Nadal

per Pol Nadal

El dia 22 de desembre suposa, per a molts, el tret de sortida dl Nadal. Molts s'asseuen davant de la televisió i veuen nens i nenes, vestits d'uniforme, cantar els números de la Grossa Nadal des del Teatro Real de Madrid. Amb una música especial, són els encarregats de cantar la Grossa, els segons, tercers, quarts i cinquens premis, a més de les pedreries.

Pocs minuts després de saltar la notícia, comencem a saber els afortunats. Aquest número s'ha venut en aquest lloc. Les províncies agraciades són tal i tal. Però hi ha una màxima que mai no falla. Les províncies amb més premis sempre són les mateixes. Madrid, Barcelona i Sevilla. També perquè són les que més població aporten al conjunt de l'Estat espanyol.

| RTVE

L'Administració de Loteria de Doña Manolita, situada en plena Porta del Sol, és una de les administracions que més números ven a Espanya. Madrilenys i gent de pas, compren els seus números a la recerca de sort. En aquest sentit, és habitual veure que aquesta administració ha venut alguns dels molts premis que se sortegen. No perquè tingui més sort sinó perquè ven més números.

Sorpresa quan sàpigues el poble català a qui més vegades li ha tocat la loteria

El poble on més cops ha tocat la loteria no és Barcelona ni Girona. Sort, capital del Pallars Sobirà i població de poc més de dos mil habitants, té l'administració de Loteria de la Bruixa d'Or. El 2001 es va convertir en l'administració número u en facturació i en venda de bitllets de loteria, factors que li van brindar notorietat pública. Des de llavors no ha parat de créixer.

El fet que 'Sort' signifiqui 'sort' és un factor a tenir en compte. Cada any desenes de milers de persones s'acosten a aquesta administració de loteria per comprar sort.

| ACN

Premis de la Loteria de Nadal

El Gordo correspon al primer premi del sorteig i és el més cobejat. Els premis estan repartits de la següent manera:

Primer premi (El Gordo): 4.000.000 euros per sèrie. Un dècim rep 400.000 euros (la desena part d'una sèrie). Una sèrie completa consta de 10 dècims, cosa que suma els 4 milions. A més de la Grossa, el sorteig reparteix altres premis importants:

Segon premi: 1.250.000 euros per sèrie (125.000 euros per dècim).

Tercer premi: 500.000 euros per sèrie (50.000 euros per dècim).

Dos quarts premis: 200.000 euros per sèrie (20.000 euros per dècim).

Vuit cinquens premis: 60.000 euros per sèrie (6.000 euros per desè).

La pedrea: 1.000 euros per sèrie (100 euros per dècim), amb una gran quantitat de números premiats.

També s'entreguen premis menors, com ara les aproximacions als números guanyadors i els reintegraments. En aquest sentit, els números anterior i posterior a la Grossa reben 2.000 euros per desè. Les aproximacions al segon i al tercer premi també tenen premis específics. Finalment el reintegrament: Es retornen els diners del desè, és a dir, 20 euros.