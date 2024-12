Comunicat oficial de Protecció Civil a la població per la neu i el vent

Protecció Civil ha demanat precaució a la carretera aquest cap de setmana per l'arribada del temporal de vent, fred i neu i evitar les sortides a alta muntanya. “Aquesta tarda i demà no són dies per fer activitats a l'exterior i a alta muntanya. No són recomanables, i menys si no es coneix el terreny i no es va preparat", ha assenyalat la subdirectora de Protecció Civil, Imma Solé, a TV3.

Solé ha alertat del fenomen de la tortura, la combinació de vent fort i neu redueix la visibilitat a escassos metres i pot provocar desorientació i hipotèrmia.

El Servei Meteorològic (SMC) pronostica que les ratxes de vent poden superar els 120 km/h al Pirineu i el terç sud de Catalunya, amb nevades de més de 10 centímetres a partir dels 900 metres.

| ACN

La Vall d'Aran, l'Alta Ribagorça i el Pallars Sobirà són les tres comarques amb més probabilitat de nevades intenses, que poden acumular més de mig metre de neu per sobre dels 2.000 metres. Protecció Civil reclama a la ciutadania que s'informi del temps i el trànsit abans de sortir a la carretera o fer excursions.

També demana molta prudència amb la decoració i l'enllumenat de Nadal i altres elements que puguin caure a la via pública. "La gent ha sortit aquest matí amb un dia que sembla de primavera i a la tarda es torna hivern fort", ha assenyalat la subdirectora de Protecció Civil en una altra entrevista a Rac1. Solé preveu que diferents carreteres principals es podran veure afectades per la nevada i on seran necessàries les cadenes, i apunta a una operació tornada "complicada" del pont de la Puríssima.

Unes vint trucades pel vent i previsió de tall de la N-260 a l'Alt Empordà

El telèfon d'emergències 112 ha rebut aquest dissabte unes vint trucades fins al migdia pel fort vent, sobretot a les comarques de Tarragona i l'Ebre. El Baix Camp (6) ha estat la comarca amb més trucades i l'Ametlla de Mar i Reus (4) les dues poblacions amb més incidències. A partir de les 15.30 hores està previst el tall de la N-260 al coll dels Belitres a Portbou (Alt Empordà) pel vent fort, segons el Servei Català de Trànsit (SCT).