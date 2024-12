L'AEMET ho fa oficial: Activada alerta vermella per neu a una zona de Catalunya

L'hivern és a tocar i, amb ell, arriben les primeres grans nevades que solen tenyir de blanc diverses zones del territori. Aquestes condicions, encara que s'esperaven, no deixen de generar preocupació, especialment quan s'emeten alertes d'alt risc. La neu i el fred extrem no només afecten el paisatge, sinó també la mobilitat i la seguretat de les persones.

L'Agència Estatal de Meteorologia (AEMET) ha activat l'alerta vermella per neu a la Vall d'Aran per a aquest dissabte, una mesura que reflecteix un risc extrem. Aquesta alerta estarà vigent des de les 18.00 hores de dissabte fins diumenge, període durant el qual s'espera una intensa acumulació de neu en aquesta regió dels Pirineus. Segons la previsió, les nevades seran especialment intenses per sobre dels 1.200 metres, on es podrien acumular fins a 40 centímetres de neu en 24 hores. En altituds més baixes, entre els 800 i els 1.200 metres, també es preveu acumulació de neu, encara que en menys quantitat.

A més de la neu, l'AEMET alerta de fortes ràfegues de vent que podrien arribar als 90 km/h a la Vall d'Aran, cosa que augmentarà la sensació tèrmica de fred i complicarà les tasques de neteja i seguretat a la zona. Aquestes condicions extremes converteixen la Vall d'Aran a l'epicentre de l'alerta meteorològica a Catalunya.

Alertes addicionals als Pirineus i al litoral català

El Pirineu de Lleida també es troba sota alerta taronja, indicant un risc important. En aquesta àrea, es preveu una acumulació de fins a 30 centímetres de neu per sobre dels 800-900 metres. A més, la costa catalana no es lliura de les inclemències del temps, ja que s'esperen ràfegues de vent de fins a 70 km/h, cosa que ha portat a activar una alerta taronja per vent a gairebé tot el litoral.

Davant d'aquestes condicions extremes, l'AEMET i la Protecció Civil han emès una sèrie de recomanacions per garantir la seguretat de la població:

Evitar desplaçaments no essencials : Si no és estrictament necessari, es recomana no viatjar cap a les zones afectades per l'alerta vermella.

: Si no és estrictament necessari, es recomana no viatjar cap a les zones afectades per l'alerta vermella. Preparar els vehicles : En cas d'haver de conduir, és obligatori portar cadenes o pneumàtics d'hivern, a més d'assegurar-vos que el cotxe està en bon estat.

: En cas d'haver de conduir, és obligatori portar cadenes o pneumàtics d'hivern, a més d'assegurar-vos que el cotxe està en bon estat. Mantenir-se informat : Consultar les actualitzacions meteorològiques i seguir les indicacions de les autoritats.

: Consultar les actualitzacions meteorològiques i seguir les indicacions de les autoritats. Evitar activitats a l'aire lliure: Les condicions meteorològiques fan que qualsevol activitat a la muntanya o a zones exposades sigui extremadament perillosa.

| ACN

Impacte a la Vall d'Aran

La Vall d'Aran, coneguda pel seu atractiu turístic i les estacions d'esquí, podria veure interrompuda la seva activitat a causa de les condicions meteorològiques. Les nevades tan intenses no només afecten els residents, sinó també els turistes que solen visitar la zona aquesta època de l'any.

Les autoritats locals ja han començat a preparar dispositius per garantir la seguretat, incloent-hi el treball de màquines llevaneu i el monitoratge constant de les carreteres. Tot i això, insisteixen que la millor mesura de prevenció és evitar els desplaçaments innecessaris.