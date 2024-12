El Meteocat ho fa oficial: Així canviarà el temps demà diumenge

per Iker Silvosa

L'hivern ja s'aproxima i arriben els primers senyals d'un canvi meteorològic més propi d'aquesta freda estació. Els dies calorosos que van marcar la tardor comencen a quedar enrere, donant pas a jornades més fresques i cels cada cop més variables. Catalunya es prepara per a un cap de setmana on les variacions climàtiques seran protagonistes, tal com ha confirmat el Meteocat al seu recent informe.

Segons el servei meteorològic català, diumenge s'esperen precipitacions a l'extrem nord del Pirineu. Aquesta àrea, que sol ser una de les primeres a rebre les pluges de la temporada hivernal, així com les nevades, veurà un increment de la inestabilitat meteorològica. Les pluges podrien estendre's durant bona part del dia, encara que de forma localitzada, afectant principalment les comarques més septentrionals.

A la resta de Catalunya, el panorama serà menys plujós però no exempt de variabilitat meteorològica. Els cels estaran marcats per l'alternança de núvols alts i mitjans, cosa que podria donar lloc a moments de claredat i altres de més nuvolositat. Tot i que no s'esperen precipitacions significatives fora del Pirineu, la sensació tèrmica serà més fresca que els dies anteriors a causa del descens de les temperatures.

Descens generalitzat de les temperatures

Un dels aspectes més destacats del pronòstic és la baixada generalitzada de les temperatures, que començarà dissabte a la tarda i s'intensificarà diumenge. Aquest canvi serà notable en comparació dels valors registrats durant divendres, quan el mercuri va assolir màximes més pròpies de la tardor. El descens serà especialment perceptible a les zones de l'interior i del Pirineu, on les mínimes es podrien acostar a valors sota zero.

A les àrees costaneres, encara que les temperatures seran més moderades, també es notarà un canvi significatiu. Les brises fredes i l'augment de la nuvolositat contribuiran a generar un ambient menys càlid, tot recordant que l'hivern és a tocar.

Aquest canvi meteorològic no és més que un avenç del que ha de venir amb l'arribada de l'hivern. Les condicions atmosfèriques, més inestables i fresques, s'aniran assentant progressivament, fent que els dies assolellats i càlids siguin cada cop menys freqüents. El Meteocat continuarà actualitzant la informació meteorològica els propers dies per mantenir informada la població sobre els canvis en el clima. Mentrestant, Catalunya es prepara per a un diumenge amb pluges al nord i un descens tèrmic que marcarà la transició cap a l'hivern.

Les autoritats meteorològiques han aconsellat als ciutadans del nord de Catalunya que estiguin atents a possibles pluges i que extremin les precaucions en desplaçar-se per carretera. Al Pirineu, les precipitacions podrien generar condicions de baixa visibilitat i, en zones altes, un risc addicional de formació de gel degut al descens de les temperatures.