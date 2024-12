Comunicado oficial de Protección Civil a la población por la nieve y el viento

Protección Civil ha pedido precaución a la carretera este fin de semana por la llegada del temporal de viento, frío y nieve, y evitar las salidas a alta montaña. "Esta tarde y mañana no son días para hacer actividades al exterior y en alta montaña.

No son recomendables, y menos si no se conoce el terreno y no se va preparado", ha señalado la subdirectora de Protección Civil, Imma Solé, en TV3. Solé ha alertado del fenómeno de la ventisca, la combinación de viento fuerte y nieve que reduce la visibilidad a escasos metros y puede provocar desorientación e hipotermia. El Servicio Meteorológico (SMC) pronostica que las rachas de viento pueden superar los 120 km/h en el Pirineo y el tercio sur de Cataluña, con nevadas de más de 10 centímetros a partir de los 900 metros.

| ACN

El Valle de Arán, el Alta Ribagorça y el Pallars Sobirà son las tres comarcas con más probabilidad de nevadas intensas, que pueden acumular más de medio metro de nieve por encima de los 2.000 metros. Protección Civil reclama a la ciudadanía que se informe del tiempo y el tráfico antes de salir a la carretera o hacer excursiones.

También pide mucha prudencia con la decoración y alumbrado de Navidad y otros elementos que puedan caer a la vía pública. "La gente ha salido esta mañana con un día que parece de primavera y por la tarde se vuelve invierno fuerte", ha señalado la subdirectora de Protección Civil en otra entrevista a Rac1. Solé prevé que diferentes carreteras principales se podrán ver afectadas por la nevada y dónde serán necesarias las cadenas, y apunta a una operación vuelta "complicada" del puente de la Purísima.

Unas veinte llamadas por el viento y previsión de corte de la N-260 en el Alt Empordà

El teléfono de emergencias 112 ha recibido este sábado unas veinte llamadas hasta mediodía por el fuerte viento, sobre todo en las comarcas de Tarragona y el Ebro. El Baix Camp (6) ha sido la comarca con más llamadas y l'Ametlla de Mar y Reus (4) las dos poblaciones con más incidencias. A partir de las 15.30 horas está previsto el corte de la N-260 en el cuello de los Belitres en Portbou (Alt Empordà) por el viento fuerte, según el Servicio Catalán de Tráfico (SCT).