Clara advertència de Francesc Mauri per la pluja que arriba: 'Atenció també...'

Els models meteorològics ja ho venien insinuant, però en les últimes hores l'advertiment s'ha tornat inequívoc. Francesc Mauri, meteoròleg de referència a TV3 i una de les veus més respectades del país en matèria de predicció del temps, ha llançat un missatge molt clar sobre el que pot passar en les pròximes hores. El seu missatge no es limita a una advertència convencional, sinó que activa totes les alertes pel que ell mateix descriu com un episodi de torrencialitat.

En un tuit publicat aquest dimarts, Mauri adverteix de la possibilitat de registrar 40 mm de pluja en tot just 30 minuts, un llindar que activa el nivell 4 sobre 6 del sistema d'alertes de Meteocat i que pot comportar inundacions ràpides en zones urbanes, rieres i punts baixos. El fenomen s'alinea amb els avisos emesos per Protecció Civil i el Servei Meteorològic de Catalunya, que han activat el Pla INUNCAT per risc elevat de precipitacions intenses a partir de dimecres.

Segons Mauri, l'episodi tindrà una distribució horària i territorial molt concreta, cosa que afegeix complexitat al seu seguiment. Al matí, els xàfecs més intensos se centraran a la Catalunya Central i el Prepirineu, mentre que a la tarda l'activitat tempestuosa s'estendrà a punts de l'Ebre, la Costa Daurada, la Costa Central i tot el quadrant nord-est del país.

La matinada de dijous: un altre moment clau

Un dels elements més cridaners del missatge de Mauri és el seu avís per a la matinada de dijous, on assenyala que caldrà prestar especial atenció a la costa del Baix Camp i el sud del Maresme. Es tracta d'una franja horària que sol passar més desapercebuda per a la població, però que en aquest cas podria coincidir amb tempestes que descarreguin quantitats importants d'aigua en molt poc temps.

Tot i que Mauri admet que la probabilitat és baixa, no descarta acumulacions superiors als 100 mm, un escenari que, si es produeix, podria tenir conseqüències importants a la xarxa viària, sistemes de clavegueram i lleres fluvials menors.

El vent en altura i el desplaçament de les bandes de precipitació

Tal com també han indicat els models del Meteocat, el vent en nivells alts ajudarà que les bandes de precipitació no romanguin estàtiques, cosa que redueix el risc d'acumulacions catastròfiques en un mateix punt. Tanmateix, això no elimina la perillositat de l'episodi, ja que el caràcter local i sobtat de les tempestes podria sorprendre més d'un en entorns mal preparats.