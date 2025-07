Oficial Meteocat: Baixada de temperatures i pluges a gairebé tot el país

Després de setmanes marcades per la calor i una certa estabilitat atmosfèrica, un nou impulsor meteorològic es perfila al mapa català. No es tracta simplement d'un canvi puntual, sinó d'un episodi que podria alterar significativament la dinàmica del temps a gran part del país durant els pròxims dies. L'atenció se centra en els efectes que aquest nou sistema de precipitacions podria desencadenar, especialment en àrees urbanes i zones sensibles als acumulats intensos.

Dimecres crític: xàfecs intensos i possible calamarsa

El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha emès un avís clar: dimecres 23 de juliol, gran part del territori català experimentarà xàfecs d'intensitat forta, localment torrencial. En concret, s'espera que en 30 minuts puguin acumular-se més de 40 l/m², especialment a la meitat nord del país, així com al litoral i prelitoral de Barcelona i Tarragona.

Aquests episodis podran anar acompanyats de tempestes elèctriques i, en alguns casos, calamarsa o pedra petita, cosa que augmenta el risc d'afectacions urbanes. L'última actualització del Pla INUNCAT, activat per Protecció Civil, eleva l'alerta per risc d'inundacions sobtades, especialment en zones baixes, sistemes de clavegueram col·lapsables o lleres seques que puguin omplir-se bruscament.

| Getty Images Signature, Mac99

Segons els mapes d'avisos oficials, el grau de perill arriba a un nivell 4 sobre 6 en diverses comarques del nord-est i de l'interior, on es contempla també una acumulació superior a 100 l/m² en 24 hores. Les comarques més afectades inclouen el Vallès Oriental, Osona, Bages, Berguedà i el litoral central.

D'altra banda, queden fora de l'avís zones com la Vall d’Aran, Ponent i les Terres de l’Ebre, on l'atmosfera es mantindrà més estable. Tot i això, es recomana estar atents a qualsevol canvi ràpid en les previsions.

El paper clau del vent en altura

Un dels factors que està modulant aquest episodi és la circulació en alçada, que permetrà que les bandes de precipitació avancin amb certa rapidesa, evitant una acumulació excessiva sobre un mateix punt. Tanmateix, la naturalesa local de les tempestes podria provocar danys rellevants en àrees concretes, sense necessitat d'una afectació generalitzada.

Pronòstic per a dijous: menys intensitat, però continua el risc

Per a dijous 24 de juliol, Meteocat manté l'avís tot i que redueix el grau de perill a 1/6, en preveure que les precipitacions seran menys intenses i de menor probabilitat. L'impacte es desplaçarà cap al litoral sud, on encara es podrien registrar episodis puntuals de tempesta acompanyada de fort aparell elèctric.

Això sí,les temperatures experimentaran una caiguda notable, amb registres inusualment baixos per a aquesta època a cotes elevades del Pirineu, on s'espera que el termòmetre rondarà els 0 °C a 3.000 metres, segons el modelatge del Pica d’Estats.

Impacte hidrològic i vigilància activa dels rius

Tant l'Agència Catalana de l’Aigua (ACA) com la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre (CHE) han intensificat el seguiment a les conques internes i trams alts del Segre, així com als rius Corb i Sió. Tot i que per ara no es preveuen superacions dels llindars de desbordament, l'evolució de les tempestes serà clau per determinar la resposta dels sistemes fluvials.