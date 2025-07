Més comarques afectades: Anunci urgent del Meteocat per la pluja de dimecres

per Joan Grimal

El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha llançat un avís urgent per a aquest dimecres 23 de juliol de 2025 davant la previsió de pluges intenses en nombrosos punts del país. El comunicat oficial, emès aquest dilluns a la tarda, adverteix d’un risc moderat —grau 2 sobre 6— per precipitacions que podrien superar els 20 mil·límetres en només 30 minuts, un llindar que, tot i que no és excepcional, sí que representa un perill potencial si es combina amb tempestes elèctriques o pedra.

Les pluges podrien començar ja a primeres hores del matí de dimecres i allargar-se fins a la matinada de dijous, afectant un nombre creixent de comarques al llarg del dia. Tot i que el fenomen serà més aviat local que generalitzat, s’espera que l’episodi meteorològic tingui una distribució en el conjunt de Catalunya.

Un dimecres marcat per l’aigua

A mesura que avanci el dia, els ruixats s’aniran desplaçant cap al nord-est, amb especial incidència en zones com el Berguedà, el Ripollès, Osona, la Garrotxa i el Pla de l’Estany. També es preveu activitat destacada al Vallès Oriental, la Selva i alguns sectors del Maresme.

A ciutats com Vic, Manlleu, Olot o Blanes no es descarten episodis de pluja intensa acompanyada de tempestes elèctriques o fins i tot pedra petita. La situació podria persistir fins a mitjanit i fins i tot una mica més enllà, entrant a la matinada de dijous amb restes d’inestabilitat al litoral i les comarques del sud.

Risc 2/6: pluja intensa en poc temps

El grau de perillositat establert pel Meteocat és de 2 sobre 6, una classificació que implica risc moderat. Això es deu al fet que, tot i que les precipitacions no seran generalitzades, a les zones on descarregui amb força, la pluja podria caure amb molta intensitat en molt poc temps, cosa que augmenta el risc d’acumulacions.

A més, el fenomen no arriba sol. Des del servei meteorològic adverteixen que aquests ruixats aniran sovint acompanyats d’aparell elèctric i possibles pedregades localitzades, cosa que podria afectar també l’agricultura i determinades activitats a l’aire lliure.

Recomanacions a la població

Les autoritats demanen a la ciutadania que extremi les precaucions, especialment durant els desplaçaments per carretera. Es recomana no estacionar vehicles en zones inundables, evitar creuar torrents o zones baixes durant les pluges, i suspendre activitats a l’aire lliure en els moments de més risc.

També s’aconsella estar atents als canals oficials del Meteocat, que aniran actualitzant l’evolució de l’episodi en temps real. Als ajuntaments de les zones més vulnerables ja s’estan activant protocols de prevenció i seguiment. Alguns consistoris estudien la possibilitat de tancar parcs o instal·lacions esportives.

Un juliol mogut a Catalunya

Tot i que les precipitacions han estat ben rebudes a moltes comarques per la necessitat d’aigua, el Meteocat recorda que la combinació d’altes temperatures, tempestes i forts aiguats pot ser perillosa, sobretot en zones urbanes i agrícoles.

Aquest dimecres serà, sens dubte, una jornada per estar atents al cel i actuar amb prudència. Catalunya, en alerta per pluges. I el Meteocat, vigilant.