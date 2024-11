Les carreteres que segueixen tallades pels efectes de la DANA a Catalunya

La DANA ha causat forts estralls a diverses zones de l'est peninsular, concentrant la major part de les pluges especialment a la Comunitat Valenciana i al sud de Catalunya. De fet, les comarques tarragonines han patit fortes inundacions i despreniments en els darrers dies. En especial, la jornada de dilluns va ser realment complicada a diversos punts de la Catalunya central durant el matí i de Tarragona a la tarda-nit i la matinada.

A través de les xarxes socials hem pogut contemplar carrers i places totalment negades, així com algunes vies principals de la zona, que han hagut de ser tallades. La pluja ja ha cessat i no es preveu que torni a caure amb tanta intensitat, però n'ha deixat les evidents conseqüències i seqüeles.

Els efectes de les pluges que aquest dilluns van caure a bona part de Catalunya mantenen algunes carreteres afectades aquest dimarts al matí. Així, encara es troba tallada l'N-340 a la Ràpita per inundacions i el Servei Català de Trànsit (SCT) informa que la via alternativa és la TV-3408. També es manté tallada la TV-3453 a Deltebre. Finalment, l'A-27 a Valls, que es va veure afectada per despreniments, només té un carril obert en cada sentit de circulació.

Les tasques de les autoritats per reparar els danys i retornar com més aviat millor a la normalitat ja estan marxa i es preveu que al llarg del dia així passi. Mentre és important mantenir la paciència i seguir les recomanacions i indicacions, ja que es poden provocar algunes retencions a causa dels talls. També és important informar-se abans de posar rumb al nostre destí per saber què ens podem trobar.

Reestablerta la circulació de la majoria de trens

El servei de Rodalies i dels regionals del sud funcionen aquest dimarts amb normalitat després del tall pels efectes de les pluges a excepció d'un tram del R15 i un altre del R17. Així, hi ha normalitat al servei R1, el R2, el R3, el R4 i el R8, així com al R11, el R12 i el RG1. Pel que fa als regionals del sud, hi ha servei a l'R13 entre Lleida i Barcelona, a l'R14 de Tarragona a la Plana i a l'R16 de Tarragona a Barcelona. A l'R15, hi ha servei entre Reus i Barcelona, però no funciona entre Mora i Caspe. A l'R17 tampoc hi ha servei entre Tarragona i Salou PortAventura. En aquests trams es continuaran fent comprovacions durant el matí i si no hi ha afectacions es recuperarà el servei.

Renfe ha alertat que es pot produir alguna alteració horària derivada del reposicionament de personal de conducció i materials. D'altra banda, el servei d'autobusos establert pel tall de Roda de Berà funciona dins dels horaris habituals.