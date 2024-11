SONDEIG 05/11: El PSOE s'enfonsa per la gestió de la DANA

Una setmana després del pitjor desastre natural en molt de temps de la història d'Espanya i encara amb els carrers i les cases plenes de fang, potser és una mica aviat per buscar responsables. O no, perquè la veritat és que els valencians, a més de molt tristos, estan molt enfadats amb la gestió que s'ha dut a terme per part de la Generalitat Valenciana i també del Govern d'Espanya i així ho van fer saber durant la visita de Pedro Sánchez i del Rei Felip VI a Paiporta.

El monarca i el líder de l'executiu van sortir corrents i no van visitar el poble següent, Chiva. El personal de seguretat els va recomanar que era millor abandonar la zona per evitar aldarulls. Els veïns van tenir diferents opinions cap als monarques, però les opinions de rebuig cap a Pedro Sánchez i cap al Govern van ser força unànimes.

No sabem què passaria si avui se celebressin eleccions al Congrés dels Diputats, però ens ho podem imaginar després de l'enquesta del nostre sociòleg de referència, Sergi288. Aquesta vegada, la mostra és de 1500 persones i la pregunta està formulada després del desastre natural. Els enquestats estan seleccionats per zones i per edats, perquè el resultat sigui el més encertat possible.

| ACN

El Partit Popular d'Alberto Núñez Feijóo seria el guanyador de les eleccions amb un 34,8% dels vots i entre 146 i 149 diputats. El PSOE de Pedro Sánchez cauria amb molta força, fins als 86-89 diputats i només el 22,1% dels vots. La tercera posició seria per a VOX que escalaria fins als 48-50 diputats i aconseguiria el 15,4%.

Una de les sorpreses seria Podem, que aconseguiria entre 23-25 diputats i un 10,2% dels vots quan tothom donava el partit de Pablo Iglesias per mort després del sorpàs de Sumar. Junts tindria 8 diputats, EH Bildu 7 escons, ERC 6 diputats, Sumar 5-6 diputats, PNB 5, BNG, 3, Aliança Catalana (si es presentessin) 2 diputats, Coalició Canària 2 diputats, UPN 1 diputat i SALF 1 diputat.

Resultat actual a les eleccions de 2023

Tot i el Govern de Pedro Sánchez, en les anteriors eleccions el partit més votat i amb més diputats va ser el Partit Popular. Els socialistes van aconseguir 121 diputats i els populars 137. VOX 33 i Sumar 31. A continuació, ERC en va obtenir 7, Junts 7, Bildu 6, PNB 5, BNG 1, Coalició Canària 1 i Unión del Pueblo Navarro 1.

Es pot veure que a l'enquesta actual la prioritat de votació és semblant. Partit Popular primer, PSOE segon i VOX tercer. La primera sorpresa arriba al projecte de Sumar de Yolanda Díaz, que s'enfonsa fins a l'únic dígit. La coalició que va esborrar del mapa Podem es podria esborrar ella sola per culpa d'Íñigo Errejón i molts altres motius.

La DANA de València, un fenomen local amb conseqüències estatals

El terrible desastre natural ocorregut a la zona de València i, en menor mesura, Albacete i Conca tindrà conseqüències en aquestes eleccions. El Partit Popular consolida la seva primera posició i VOX es consolida a la tercera posició escalant moltes posicions, respecte dels 33 actuals. L'enquesta no està separada per Comunitats Autònomes, de manera què passaria al País Valencià, però sí que sabem que al conjunt d'Espanya, Pedro Sánchez en surt perjudicat.

L'Estat, en sentit ampli, ha fallat a tot. En la gestió que corresponia a la Comunitat Autònoma i, per tant, al Govern de Carlos Mazón, i també pel que corresponia al Govern d'Espanya i, per tant, a Defensa, Interior, Transports, etc.

Una setmana després, lluny de donar resultats als perjudicats, les administracions es culpen les unes a les altres de la seva inoperància. Qui havia d'activar les alertes? El Govern havia d'assumir el comandament únic? En aquest cas, qui ho havia de sol·licitar? S'hauria de decretar l'estat d'emergència? Igualment, qui ho havia de sol·licitar? Hi ha moltes incògnites i molta desinformació. Tindrem més informació quan es publiqui una enquesta únicament del País Valencià.

A l'enquesta (ni en aquesta ni en cap) apareix la valoració sobre el Rei i sobre la monarquia. Aquesta pregunta ja va desaparèixer fa anys del CIS i, a més, Felip VI no es presenta a les eleccions. Ja té la victòria assegurada.