El Meteocat comunica una millora del temps però aquestes comarques seguiran en risc

Aquest matí, Catalunya ha viscut unes intenses pluges torrencials que han afectat diferents comarques, causant inundacions en algunes àrees i generant problemes a la circulació de vehicles. Les precipitacions, intenses i contínues, han fet que les autoritats recomanessin precaució a la ciutadania. Especialment a les zones més exposades, on l'aigua acumulada ha arribat a nivells considerables en poc temps.

A més, les pluges han vingut acompanyades d'unes ratxes de vent molt fortes, complicant encara més la situació a les vies i als voltants de nuclis urbans. El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha monitorat de prop l'evolució d'aquestes pluges. I, encara que la situació s'ha començat a estabilitzar en algunes àrees, l'organisme meteorològic ha emès nous avisos d'alerta per a les properes hores.

Segons els informes de Meteocat, mentre que la situació general sembla millorar, algunes comarques seguiran en alt risc a causa de la possibilitat de precipitacions considerables en poc temps. Això ha fet que es mantinguin certs nivells d'alerta i s'insti la població a estar al corrent dels comunicats oficials.

Zones en risc i previsions de Meteocat

En el seu darrer avís, el Meteocat ha actualitzat el nivell de perill meteorològic a diverses comarques catalanes. Tot i que el risc general ha estat reduït, encara hi ha àrees amb alta probabilitat de rebre precipitacions intenses, superant els 20 mm en només 30 minuts.

| ACN

Aquestes zones estan principalment al sud i al sud-est de Catalunya, on les tempestes poden aparèixer d'una forma aïllada i localment intensa, segons adverteixen els diferents meteoròlegs. Això és perquè les condicions atmosfèriques encara mantenen un cert nivell d'inestabilitat que podria afavorir l'aparició d'episodis de pluja intensa.

Per a la tarda i la nit, el nivell d'alerta s'ha ajustat a 2 sobre 6, cosa que indica un risc moderat. Tot i això, aquesta alerta també especifica que, encara que el risc sigui moderat a la majoria de Catalunya, certes àrees mantindran una vigilància especial. Segons el Meteocat, aquest tipus de precipitació intensa en curts períodes pot provocar desbordaments als petits rierols o rius i causar problemes en la mobilitat de les zones afectades.

Distribució de l'alerta i consells de seguretat

L'avís de Meteocat ha inclòs un mapa on s'identifiquen clarament les comarques on es mantindran les alertes. Les àrees en risc estan senyalitzades en groc i es preveu que aquestes condicions de pluja intensa es puguin repetir, encara que de manera localitzada. Les comarques afectades són el Montsià, el Baix Ebre, la Terra Alta, la Ribera d'Ebre, el Priorat, el Baix Camp i el Tarragonès.

En aquest context, el Meteocat recomana a la població que eviti desplaçar-se a aquestes zones si no és estrictament necessari. I que mantingui mesures de precaució en cas de trobar-se a prop de rius, barrancs o zones susceptibles d'inundar-se ràpidament.

Entre les recomanacions generals, el servei meteorològic també aconsella revisar l'estat dels habitatges. Especialment soterranis i garatges, així com retirar qualsevol objecte o element susceptible de ser arrossegat per l'aigua en cas d'inundacions. Tot i que l'alerta és moderada, aquests episodis de pluja intensa en un període curt representen un risc per a la seguretat de les persones i per a l'entorn.